“Con questa decisione, chiudiamo la fase del dibattito pubblico in modo completo e puntuale, dimostrando il nostro impegno e la serietà con cui stiamo gestendo questo progetto per garantire la realizzazione dello stadio entro i tempi previsti, in occasione della celebrazione del centenario della squadra giallorossa nel 2027”. Questo è quanto ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, commentando l’approvazione da parte della giunta della relazione sugli esiti del Dibattito pubblico.

Veloccia ha sottolineato che tutte le raccomandazioni emerse durante il dibattito pubblico sono conformi alle disposizioni contenute nella delibera precedentemente approvata dall’Assemblea Capitolina per il riconoscimento del pubblico interesse. Per ora, Roma Capitale ha completato il proprio lavoro, fornendo anche le autorizzazioni per avviare i sondaggi sulle aree di Pietralata.

“Ora – conclude Veloccia – la Roma deve presentare il progetto definitivo, passaggio indispensabile per la realizzazione di un’opera attesa da tanti anni dai tifosi che è allo stesso tempo una grande occasione di valorizzazione di un quadrante della città”.

