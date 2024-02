Gli Stati Uniti vogliono vederci chiaro. O almeno è il messaggio che vogliono trasmettere a Israele, al mondo e anche al proprio interno. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, infatti, gli Usa starebbero indagando su alcuni attacchi aerei compiuti dall’esercito israeliano su Gaza in cui sono state uccise dozzine di persone, come in realtà emerso già negli ultimi giorni. Ma le indagini si starebbero concentrando anche sul possibile utilizzo da parte di Israele di armi al fosforo bianco in Libano.

L’indagine degli Stati Uniti sui raid di Israele

L’indagine è compiuta dal Dipartimento di Stato: i funzionari degli Stati Uniti che hanno parlato al Wsj hanno indicato che l’obiettivo sia di capire se Israele, alleato di Washington, abbia abusato delle bombe e dei missili per uccidere civili. In particolare, uno dei raid sotto osservazione è quello del 31 ottobre al campo profughi di Jabalya dove sarebbero morte più di 135 persone. Chi sta investigando ritiene possibile che Tel Aviv abbia usato delle bombe da oltre 900 chili, forse fornite proprio dagli Usa. In caso emergesse tale ipotesi, il Dipartimento potrebbe raccomandare di ridurre i rifornimenti militari a Israele o restrizioni al loro uso.

I dubbi interni agli Usa su Israele

Questa indagine rappresenta in parte l’incertezza che in alcuni ambienti statunitensi cresce in merito alla situazione a Gaza. L’amministrazione di Joe Biden finora ha escluso limitazioni o condizioni ai trasferimenti di armi verso Israele, ma aumentano le richieste interne anche al Congresso. Con la campagna elettorale per le presidenziali di fatto già iniziate.

