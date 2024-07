Alla fine non ha retto alle pressioni e ha fatto un passo indietro. Questa volta non parliamo di Joe Biden e del suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, ma della direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle che oggi si è dimessa. A riportarlo per prima Abc, che ha citato alcune fonti.

Stati Uniti, si dimette la direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle

Cheatle lunedì è stata audita in Congresso riguardo alle falle di sicurezza emerse nel tentato assassinio di Donald Trump, un’audizione in cui è stata messa sotto torchio in maniera bipartisan e non sembra abbia fornito risposte convincenti. Le richieste di un suo passo indietro dopo l’attentato a Trump, compiuto da un 20enne americano con un fucile durante un comizio in Pennsylvania, erano aumentate con il passare delle ore sia dal campo repubblicano sia da quello democratico.

L’attentato a Trump costa la poltrona alla direttrice del Secret Service, la reazione dell’ex presidente

Dopo la notizia del passo indietro di Cheatle, proprio Donald Trump ha commentato dal suo social Truth: “L’amministrazione Biden/Harris non mi ha protetto adeguatamente e sono stato costretto a prendere una pallottola per la democrazia”.

