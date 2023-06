Ieri notte un’altra giovane vita è stata spezzata a causa di un incidente stradale. Dopo la tragedia avvenuta in questi giorni a Roma, nella quale ha perso la vita un bambino di 5 anni, un 22enne è deceduto a Volvera in provincia di Torino. La vittima si chiamava Mattia Casazzo e secondo le prime ricostruzioni è stato travolto da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali un incrocio fra via Bruino e strada Orbassano.

Il giovane era insieme alla sua fidanzata, 18 anni, al momento ricoverata in ospedale nel capoluogo piemontese e non in pericolo di vita. Terribile lo scontro tra il 22enne e la vettura, con il primo sbalzato a circa 40 metri di distanza. Per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il conducente, risultato positivo ai test alcolemici e anti droga, è stato identificato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 24enne operaio, condotto in carcere a Torino e in attesa di essere interrogato dai magistrati. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale.

Il giovane, che ha investito i ragazzi per sorpassare un’auto che si era fermata per farli passare, in un primo momento era andato via dal luogo dell’incidente per poi tornarci a piedi dopo 20 minuti. Mattia Casazzo abitava in paese con i suoi genitori, sono tanti i messaggi d’affetto a lui dedicati. «Ci stringiamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la comunità volverese. Ciao Mattia», ha scritto in un post la società di calcio Atletico Volvera, club nel quale giocava il 22enne. «Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese – ha scritto sui social il sindaco Ivan Marusich – Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tantomeno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c’è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici». Sul luogo dell’incidente gli amici della vittima hanno portato dei fiori.

Andrea Aversa