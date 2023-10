I bambini palestinesi stanno scrivendo i loro nomi sul palmo delle mani in modo che i loro familiari possano identificare i loro corpi nel caso molto probabile che muoiano in un attacco aereo. Dall’inizio dell’attacco di Israele, in risposta all’aggressione di Hamas, sarebbero morti oltre 600 minori nella Striscia di Gaza.

⚡️Palestinian children are now writing their names on the palm of their hands so that their family members can identify their bodies in the very likely event that they die in an airstrike pic.twitter.com/0OSvvvoPsU

— War Monitor (@WarMonitors) October 14, 2023