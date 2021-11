Una donna di 34 anni è stata uccisa a coltellate sabato mattina, intorno alle 9, in un parco di Reggio Emilia. La vittima si chiamava Juana Cecilia Hazana Loayza, aveva origini peruviane ma viveva nella città emiliana da anni. E’ stata ritrovata con una ferita d’arma da taglio al collo e, stando a una prima ricostruzione del medico legale, sarebbe stata uccisa tra ieri sera e la notte.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Reggio Emilia, che procede per omicidio, e sono condotte dai carabinieri che nelle scorse ore hanno fermato un sospettato, l’ex compagno della donna, portato in caserma per approfondimenti. La dinamica dell’omicidio è ancora in fase di ricostruzione con gli investigatori che in queste ore stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna, raccogliendo anche le testimonianze di familiari e amici.

A lanciare l’allarme una persona che vive in un condominio poco distante dal parco. L’uomo ha prima notato un cellulare vibrare, poi poco distante il cadavere della stessa, ritrovato riverso, con accanto un coltello, sequestrato dalla Scientifica giunta sul posto insieme al pm di turno Maria Rita Pantani.

Qualcuno stava infatti chiamano la 34enne forse preoccupato perché non aveva più notizie. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 9 di questa mattina in zona Mirabello, un’area residenziale della città, a ridosso di una recinzione che delimita il confine tra il parco e un condominio.

La strage delle donne ammazzate. Dall’inizio del 2021 sono 56 le vittime di femminicidio in Italia. Uccise da chi diceva di amarle, per un ‘No’, per un rifiuto, perché non si accetta la fine di una relazione.Uccise da compagni, mariti, fidanzati. Lo scorso 17 novembre a Sassuolo, in provincia di Modena, Nabil Dhahari 38 anni, ha ucciso la sua ex compagna, Elisa Mulas, di 43 anni, che lo aveva già denunciato in precedenza. Nella strage, l’uomo ha ucciso anche la madre di Elisa Mulas, Simonetta Ferrara, di 64 anni e i figli della coppia di 2 e 5 anni. L’uomo, dopo la strage, si è tolto la vita. Il giorno dopo, il 18 novembre, a Montese, sempre in provincia di Modena, una donna è stata uccisa dal marito, a coltellate. L’uomo, 71 anni, dopo aver ammazzato la moglie ha provato a togliersi la vita, con lo stesso coltello, utilizzato per l’omicidio.

