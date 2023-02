Giovane giornalista americano ucciso mentre seguiva gli sviluppi di un agguato mortale a Orlando. Ancora sangue negli Stati Uniti dove l’utilizzo delle armi, acquistabili praticamente ovunque, è sempre più fuori controllo. La vittima si chiamava Dylan Lyons e lavorava dall’estate 2022 per l’emittente Spectrum News 13. Il giovane è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un uomo che diverse ora prima aveva ammazzato una donna e, indisturbato, e ritornato sul luogo dell’omicidio uccidendo altre due persone. Una scheggia impazzita che ha seminato il panico tra le strade di Orlando, facendo irruzione in una casa e uccidendo anche una bambina.

Lyons era sul luogo del delitto con un collega, Jesse Walden, che è rimasto ferito. Entrambi si trovavano all’interno di un furgone. Dopo aver colpito i due reporter il killer 19enne, Keith Melvin Moses, che viaggiava in auto con il cugino, è entrato in una casa nelle vicinanze e ha sparato ad una donna, ferendola gravemente, e alla sua figlioletta di 9 anni, T’yonna Major, uccidendola.

John Mina, sceriffo della contea di Orange, ha spiegato che l’assassino conosceva la sua prima vittima, la 38enne Nathacha Augustin, uccisa nelle ore precedenti mentre si trovava in auto (Moses è entrato e si è accomodato sul sedile posteriore prima di sparare), ma non sembra aver alcun legame con le altre persone colpite. Sceriffo che ha definito gli agguati avvenuti mercoledì 22 febbraio come atti casuali di violenza. Moses è stato arrestato e accusato di omicidio di primo grado nella sparatoria iniziale che ha ucciso Nathacha Augustin, 38 anni, seguiranno “numerose altre accuse” ha aggiunto Mina.

This is the moment OCSO deputies apprehended Keith Moses, who shot five people on Feb. 22, killing three: 38-year-old Nathacha Augustin, 9-year-old T’yonna Major and @MyNews13 reporter Dylan Lyons. pic.twitter.com/KS7hx1Q2V2 — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) February 23, 2023

Lo sceriffo ha poi specificato che non è chiaro se il killer fosse a conoscenza che fossero reporter i due ai quali ha sparato poiché il camion sul quale si trovavano non aveva nessun logo dell’emittente.

Lyons è nato e cresciuto a Filadelfia e si è laureato all’Università della Florida centrale. Prima di entrare in Spectrum News, ha lavorato per una radio a Gainesville. “Ha preso molto sul serio il suo lavoro. Amava la sua carriera. Amava quello che faceva”, ha detto il giornalista e amico di Spectrum Sports 360, Josh Miller. “Amava la comunità, raccontava le storie delle persone, riportava le notizie, ed era semplicemente appassionato di quello che faceva”. Rachel Lyons, la sorella maggiore del giornalista, sta raccogliendo fondi per il suo funerale tramite GoFundMe. Ha scritto che Lyons avrebbe compiuto 25 anni a marzo.

“L’amore della mia vita è stato ucciso”; ha scritto su Twitter la fidanzata Casey Lynn. La Casa Bianca, attraverso la portavoce Karine Jean-Pierre, ha espresso solidarietà all’intera comunità di Orlando per il tragico episodio. “I nostri cuori – si legge in un tweet – vanno alle famiglie del giornalista ucciso e di quello ferito a Orange County. Lo stesso vale per l’intero staff di Spectrum News.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo