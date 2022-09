Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto a uno studente che gli aveva dedicato una tesina. “Ciao Alessio, mi ha colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina”, ha scritto il premier italiano nella missiva che il giovane ha pubblicato su Twitter. Lettera spedita su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ragazzo è presumibilmente alla fine del ciclo delle scuole medie, si definisce appassionato di politica e attualità.

“Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta… Ora sono contentissimo”, ha scritto sui social Alessio, questo il nome dell’adolescente. Draghi lo ha voluto ringraziare personalmente per la dedica. “Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa essere d’ispirazione. In ogni fase della mia vita, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro”.

L’ex presidente della Banca Centrale Europea e Presidente del Consiglio uscente si è congratulato e ha ringraziato lo studente per i riferimenti citati all’interno del testo. “I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca”.

Draghi resta tra i leader politici più apprezzati, anche se ha annunciato di non voler proseguire con la politica, dopo la caduta del suo governo, e nonostante diversi partiti stiano agitando in continuazione la cosiddetta “agenda Draghi” e stiano continuando a proporlo come Presidente del Consiglio anche dopo il voto alle politiche del prossimo 25 settembre. Il gradimento degli italiani per Draghi, secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, e salito nelle ultime settimane, fino al 67%. E quindi di nuovo al livello dell’insediamento nei primi mesi del 2021.

Il premier risulta la figura più apprezzata anche dagli intervistati dal sondaggio Swg per Italian Tech, che ha interpellato giovani dai 18 ai 24 anni. Draghi ha incassato applausi e almeno due standing ovation anche all’ultimo meeting di Rimini. “Sognare va bene, ma la cosa più importante è ciò che fai in questo esatto momento. Non è importante ciò che vuoi diventare, ma ciò che sei in quel momento. Se fai bene le cose, sarai più libero di scegliere”, aveva detto in un incontro con i bambini di Save the Children a Torre Maura.

L’impressione è che non solo Alessio, il ragazzo della tesi, sentirà la mancanza di Draghi a Palazzo Chigi. “Un caro saluto, con affettuoso augurio di ogni successo”, il congedo del premier nella lettera al ragazzino.

