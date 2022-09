Una situazione che si sta cristallizzando quando mancano 25 giorni al voto, con qualche movimento più deciso in alcuni partiti. È questo lo scenario nelle intenzioni di voto degli italiani secondo YouTrend, che ha pubblicato oggi la sua Supermedia dei sondaggi politici degli ultimi quindici giorni sulla base dei dati di Demopolis (24 agosto), EMG (31 agosto), Euromedia (31 agosto), Ipsos (1° settembre), Noto (19, 24 e 31 agosto), Piepoli (25 agosto), Quorum (29 agosto), SWG (29 agosto) e Tecnè (25 agosto).

Nella Supermedia realizzata per Agi sono tre gli elementi più interessanti: il primo è il distacco tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Il movimento di Giorgia Meloni, pur cedendo leggermente nel consenso, allarga ancora il suo vantaggio sui Dem di Enrico Letta: FdI è in testa col 24,1% contro il 22,3% del PD.

Ormai nessun istituto vede i Dem davanti alla Meloni, mentre fino a poche settimane fa erano dati in un testa a testa.

Dietro l’altro movimento importante è quello proprio del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte sta invertendo il lungo trend negativo nei sondaggi, iniziando una risalita nelle intenzioni di voto: i pentastellati guadagnano quasi un punto passando dal 10,9 all’11,8%, avvicinandosi alla Lega di Matteo Salvini che invece vede calare il suo consenso scendendo al 13,2 per cento.

Quindi la sfida tra forze ‘riformiste’, ovvero la battaglia tra il ‘Terzo Polo’ di Azione-Italia Viva e Forza Italia. Se il movimento azzurro di Silvio Berlusconi è in difficoltà, cedendo lo 0,4% all’8,1%, l’alleanza del duo Calenda-Renzi viene data in ascesa e supera la quota sei per cento.

Dietro c’è l’ultima lista in grado di superare la soglia sbarramento, ovvero l’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi, ma Italexit di Gianluigi Paragone non è lontana dall’obiettivo, con una distanza che potrebbe essere colmata prima del 25 settembre prossimo.

Quanto alle coalizioni, il distacco tra centrodestra e centrosinistra resta enorme: il 47,2% alla ‘triade’ Meloni-Salvini-Berlusconi stacca di oltre 18 punti l’alleanza guidata da Enrico Letta.

Carmine Di Niro

Carmine Di Niro