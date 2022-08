Il centrodestra del trio Meloni-Salvini-Berlusconi non è lontano dall’obiettivo di ottenere la maggioranza di due terzi nel prossimo Parlamento che verrà eletto col voto del 25 settembre. Un numero tale, agitato come uno spauracchio dal centrosinistra e in particolare dal Partito Democratico di Enrico Letta, da permettere loro di modificare la Costituzione in autonomia (per esempio, introducendo il presidenzialismo), senza passare dal referendum popolare, come previsto dall’articolo 138 della Costituzione.

A evidenziare una possibilità di una maggioranza così schiacciante per coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati è una simulazione pubblicata da YouTrend sulla base della Supermedia del 26 agosto scorso.

Con il vantaggio attuale della destra, che arriva nell’ultima Supermedia al 18,8 per cento, la coalizione capeggiata (almeno nei sondaggi) da Giorgia Meloni otterrebbe tra i 240 e i 265 alla Camera e 120-135 al Senato.

Come spiegano da YouTrend pubblicando il grafico presente anche qui sopra, “ogni puntino è il risultato di un’elezione su due assi: il vantaggio percentuale del centrodestra sul centrosinistra e il numero di seggi del centrodestra. I puntini evidenziati in blu più scuro sono quelli più vicini all’attuale vantaggio della Supermedia (18,8%)”.

Quindi gli scenari: quelli in cui non vi è nessuna maggioranza si osservano, è l’analisi di YouTrend, con un vantaggio del centrodestra sul centrosinistra sotto l’8-9%. Invece sotto il 5% di vantaggio invece diventa probabile che non ci sia maggioranza e si verifichi un “hung parliament”, o Parlamento sospeso.

Quanto allo scenario per le riforme costituzionali, quello con una maggioranza dei due terzi alla Camera e al Senato (fissata rispettivamente a 267 e 138 seggi) il vantaggio necessario al centrodestra affinché sia “possibile” che si verifichi “è intorno al 21-22%”, spiegano da YouTrend, circa 3-4 punti maggiore di quello attuale stando alla Supermedia. Situazione che invece diventa “probabile” con un vantaggio sul centrosinistra superiore al +26%.

Tutti scenari, sottolineano, in cui la situazione per il centrodestra è più complicata al Senato a causa della presenza dei sei Senatori a vita “che alzano le soglie necessarie per la maggioranza a 104 seggi (maggioranza semplice) e 138 seggi (maggioranza dei due terzi)”.

