Dopo quello di Euromedia Research, un secondo sondaggio preoccupa gli ambienti di Forza Italia. Anche secondo l’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi il ‘Terzo Polo’ formato dall’alleanza tra Azione e Italia Viva scavalcherebbe nelle intenzioni di voto il partito di Silvio Berlusconi.

Il sondaggio, realizzato per la trasmissione Rai ‘Porta a Porta’ nel periodo 30-31 agosto, evidenzia come il rassemblement riformista guidato dal ‘frontman’ Carlo Calenda e da Matteo Renzi scavalca nelle intenzioni di voto Forza Italia di mezzo punto: gli azzurri sono fermi al 7,5%, il ‘Terzo Polo’ in netta crescita viene stimato all’8 per cento.

Quanto agli altri partiti, Fratelli d’Italia si conferma decisamente in testa col 23,5%, staccando nettamente il Partito Democratico di Enrico Letta che non va oltre il 20 per cento. Dietro, molto vicini nelle intenzioni di voto, ci sono Lega e Movimento 5 Stelle: il Carroccio è stimato al 13,5%, un punto sopra il partito di Giuseppe Conte.

Quindi la battaglia tra ‘Terzo Polo’ e Forza Italia, mentre alle loro spalle seguono Sinistra Italiana-Europa Verde al 3%, la quarta gara del centrodestra, Noi Moderati, al 2,5%, +Europa al 2%, Italexit di Gianluigi Paragone al 2,8% e Impegno Civico di Luigi Di Maio all’1, 5%. Gli indecisi sarebbero il 30 per cento.

Quanto alla sfida tra i due principali schieramenti, il centrodestra stando alle ultime rilevazioni di Noto raggiungerebbe il 47%, mentre il centrosinistra è lontanissimo e fermo al 26,5%, staccato di oltre 20 punti. Un risultato che, stando alle proiezioni sui seggi in Parlamento di YouTrend, pone l’alleanza Meloni-Salvini-Berlusconi non lontana dalla possibilità di ottenere la maggioranza di due terzi nelle Camere.

Quanto agli italiani al voto, per Noto la loro maggiore preoccupazione è il caro bollette (66% degli intervistati), seguono quindi tasse e occupazione. “La popolazione è divisa tra favorevoli e contrari alla riduzione della temperatura dei termosifoni (45% sì – 45% no), così come il 42% è favorevole all’attivazione delle centrali nucleari e il 41 contrari”, spiegano da Noto.

