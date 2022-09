Il trend era evidente in buona parte dei sondaggi degli ultimi giorni, ma è quello pubblicato da IZI sugli “Scenari di governo”, in cui ha rilevato le intenzioni di voto di un campione di elettori tra il 30 e il 31 agosto, a metterlo nero su bianco: il Movimento 5 Stelle supera la Lega e diventa il terzo partito.

Davanti la lotta per il primo partito vede Fratelli d’Italia saldamente in testa, Giorgia Meloni sono stimati al 24,5% e sono avanti al Partito Democratico di 2,7 punti, con i Dem staccati al 21,8% e in trend negativo. Dietro, come detto, i pentastellati di Giuseppe Conte sorpassano e staccano il Carroccio: i 5 Stelle sono al 13%, il partito di Matteo Salvini è dietro di un punto.

Seguono Forza Italia, stimata all’8 per cento, e il ‘Terzo Polo’ formato da Azione e Italia Viva. Per IZI l’alleanza tra i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi non sfonda, ancorata al 5,2% e addirittura avvicinata pericolosamente da Sinistra Italiana/Europa Verde al 4,5%.

Sotto il quorum del tre per cento ci sono ItalExit di Gianluigi Paragone al 2,6% e +Europa al 2 per cento. Quindi l’Unione Popolare con de Magistris all’1,4%, Impegno Civico del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che non va oltre lo 0,6% come i centristi di Noi Moderati, la ‘quarta gamba’ del centrodestra.

Il sondaggio realizzato da IZI ha chiesto agli intervistati anche l’opinione su quale sia il governo più competente nell’affrontare l’emergenza “nel caso di un peggioramento del quadro economico mondiale”, tra crisi dell’energia e tensioni internazionali.

Il risultato non stupisce, con oltre il 30 per cento che auspica “un governo con la partecipazione di tutti i partiti e guidato di Mario Draghi“, seguito da un esecutivo tecnico “guidato da una personalità super partes” (25,9%), mentre solo come terza ipotesi è considerato adatto “un governo politico di centro-destra e guidato da Giorgia Meloni nel caso in cui il centrodestra vincesse le elezioni” (18,5%).

