Roma fa festa, 36 – 40 – 49 – 54 – 66 – 83 – jolly 14 – superstar 44: questa la combinazione vincente che ha regalato stasera 88.232.801,88 euro ad un fortunato giocatore del Superenalotto. La sestina è stata giocata nel quartiere Prima Porta, presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via della Giustiniana, 271, tramite Quick pick” con un biglietto da tre euro.

Superenalotto, il primo jackpot del 2025

Quello di stasera è il primo jackpot del nuovo anno. Soltanto pochi mesi fa, ad ottobre, il 6 da 89 milioni venne centrato a Riva del Garda in provincia di Trento, con in numeri 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14 e SuperStar 19. Sono 133 in totale le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto, dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Superenalotto, il Lazio tra le regioni più fortunate

Nella speciale classifica delle regioni più vincenti (e fortunate) di sempre vede, la Campania è in testa con 19 sestine, seguita dal Lazio con 17. Terza l’Emilia-Romagna con 13, quarto il Veneto con 10 insieme con la Puglia.

Superenalotto, la classifica delle vincite più alte al 2025

Una vincita abbondante quella di stasera, che non entra però nella classifica delle dieci più importanti della storia del Superenalotto

1 – 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 – 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 – 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 – 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 – 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 – 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 – 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 – 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 – 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 – 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco