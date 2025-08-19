La Svizzera è pronta ad offrire l’immunità a Putin per ospitare la conferenza di Pace. Ad assicurarlo è il ministro degli Esteri Ignazio Cassis, che si è detto pronto ad ignorare il mandato di arresto emesso della Corte penale internazionale nei confronti del Presidente russo per i crimini di guerra in Ucraina. Soltanto lo scorso anno infatti, il governo federale ha definito “le regole per concedere l’immunità a una persona che è sotto mandato di arresto internazionale, ribadita oggi durante una conferenza stampa con il suo omologo italiano Antonio Tajani a Berna: tra queste ultima spicca proprio la presenza ad una conferenza di pace, che la Svizzera “per la sua tradizione umanitaria e diplomatica” ospiterebbe anche ‘a breve’.

La conferenza di Pace pronta in due settimane

Cassis ha ricordato anche il precedente del mese scorso: “A luglio l’Unione parlamentare internazionale ha organizzato a Ginevra un incontro dei presidenti dei parlamenti e che per accogliere il presidente della Duma, il Parlamento russo, abbiamo dovuto fare anche un giro di telefonate per avere l’ok dei paesi vicini, ma non c’è stato problema, abbiamo questo ruolo riconosciuto ed in poche ore abbiamo risolto la situazione. Credo che abbiamo questa forza, ne siamo capaci, e possiamo garantire sicurezza in tutte le sue dimensioni per un tale incontro”. Da una stima dal cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il vertice di ieri alla Casa Bianca, un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, sarebbe programmabile già nell’arco delle prossime due settimane.

Putin “invita” Zelensky a Mosca

Dal canto suo Vladimir Putin avrebbe suggerito Mosca per ospitare un suo incontro con Zelensky. Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della telefonata tra Donald Trump e il presidente russo. “Putin ha menzionato Mosca” durante la loro chiamata di lunedì, ha riferito una delle fonti all’Afp, aggiungendo che Zelensky ha risposto “no”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco