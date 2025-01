Gianmarco Tamberi starebbe pensando al ritiro dall’atletica. Il campione olimpico si è lasciato andare ad una riflessione sul suo account Instagram, scrivendo in una storia pubblicata questa sera “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…”. Una frase breve e criptica, che potrebbe essere interpretata come un addio all’attività agonistica.

Gianmarco Tamberi ad un passo dall’addio all’atletica

Il campione olimpico di di Tokyo nel salto in alto, non si era ancora mai espresso con precisione sul suo futuro dopo la sfortunata olimpiade di Parigi, dove pur entrando in finale, non era riuscito a centrare il podio a causa di forti coliche renali che avevano addirittura messo in dubbio la sua presenza in Francia. Anche nei mesi scorsi, quando era stato ospite di Belve, da Francesca Fagnani non era stato in grado di comunicare una decisione definitiva: “Ho studiato le probabilità che avrei di vincere le Olimpiadi a Los Angeles e ho ben chiaro cosa significherebbe per me, a livello emotivo, anche solo provarci dopo tutto quello che ho passato”, aveva dichiarato. Ad oggi ‘Gimbo’ parrebbe più consapevole del suo futuro.

Luca Frasacco