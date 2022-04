Tragico scontro sull’autostrada A7 in mattinata. È morto un uomo nell’incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. La cabina di un autoarticolato adibito al trasporto di prodotti alimentari è stata avvolta dalle fiamme, come riferito dai vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

L’incidente si è verificato sull’A7 nel territorio di Tortona, in provincia di Alessandria, in direzione di Milano. Oltre alla vittima altre due persone risultano ferite, anche se in modo lieve, dopo lo schianto. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Tortona in codice verde. Lo schianto avrebbe causato anche il riscaldamento della parte posteriore di un autoarticolato adibito al trasporto di elio liquido.

La polizia stradale sta compiendo sul posto gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato anche forti disagi alla viabilità. Secondo quanto riportato al momento dall’Ansa sembra che i due mezzi siano venuti in contatto per tamponamento. Sul posto due squadre di vigili del fuoco dal distaccamento di Novi Ligure e Tortona con un’autobotte da Alessandria.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:30. L’autostrada risulta chiusa nel tratto in direzione Milano. Ripercussioni anche sulla Diramazione Predosa-Bettole dell’A26, dove è chiuso il bivio per la A7 verso il capoluogo lombardo, con deviazione obbligatoria verso Genova.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

