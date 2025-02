L’Unione Europea lancia la sua “Bussola per la competitività”, un piano d’azione basato sui rapporti di Mario Draghi per rilanciare l’economia europea e tentare di recuperare terreno nella corsa alle tecnologie che guideranno la crescita in futuro, dall’Intelligenza Artificiale al cloud passando per la robotica. Uno dei tre pilastri del piano include un ampio ventaglio di proposte, che punta a colmare il divario nell’innovazione. Un divario che, a sua volta, ha contribuito in modo significativo ad approfondire il gap di produttività tra Vecchio continente e Stati Uniti e che rischia – con la rivoluzione dell’IA alle porte – di accelerare il declino della UE.

L’Europa attrae solo il 6% dei finanziamenti

Per limitarci all’Intelligenza Artificiale, secondo il rapporto Draghi, l’Europa attrae solo il 6% dei finanziamenti globali per startup di IA rispetto al 61% degli Usa e al 17% della Cina. Tra i provvedimenti annunciati nella Bussola, l’iniziativa AI Factories, parte della strategia AI Continent, che istituisce le prime “mega fabbriche di IA” con l’obiettivo di aumentare la potenza di calcolo dell’Europa e renderle accessibili a startup, ricercatori e industria perché possano sviluppare e migliorare i loro modelli di IA.

Le fabbriche di IA

Le fabbriche di Intelligenza Artificiale sono ecosistemi dinamici che promuovono l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo nel campo dell’IA. Riuniscono gli ingredienti necessari – potenza informatica, dati e talento – per creare modelli di IA generativa all’avanguardia. Promuovono la collaborazione in tutta Europa, collegando università, centri di supercalcolo, industria e attori finanziari. Fungono da hub che guidano i progressi nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale in vari settori, come salute, produzione, clima, finanza e altro ancora.

Il momento di correre

L’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) ha selezionato 7 proposte per istituire e gestire le prime fabbriche di IA in tutta Europa. Quelle scelte saranno ospitate presso i principali poli di ricerca e tecnologia in tutta Europa. Una sarà in Italia, “IT4LIA”, presso CINECA – Bologna Tecnopolo. Le prime fabbriche di IA rappresenteranno un investimento di 1,5 miliardi di euro, combinando finanziamenti nazionali e della Ue. La metà di tale importo sarà finanziata dall’Unione, attraverso il programma Europa digitale per le infrastrutture di IA e da Orizzonte Europa per i servizi dei fondi di investimento alternativi. È arrivato il momento di correre, oppure saremo subalterni.

Alessio D'Amato