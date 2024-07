La minaccia riecheggia ed è pronta a diventare realtà. Arriva direttamente dal Luca, fidanzato di Gaia, nella terza puntata di Temptation Island. I due sono impegnati da un anno e otto mesi, vivono a Riccione. Lei 24, Lui, che l’ha tradita tre volte durante la loro storia (una volta) con la sua ex. 32”. Un video nel Pinnettu, con Gaia impegnata in gesti inequivocabili con un tentatore, ha portato a pensare a voce alta: “Io scavalco eh, faccio come Ciro”. È questo il gesto che può dunque costare la squalifica per entrambi, e che risolverebbe il mistero su chi sia la coppia eliminata della serata dopo la fuoriuscita della prima per ragioni esclusivamente sentimentali, ovvero quella formata da Ludovica e Christian.

Come Ciro

Ma il riferimento “A Ciro” è quello dell’edizione estiva del 2019, quando Ciro Petrone, attore di Gomorra il film, non riuscì a sopportare la lontananza dalla sua fidanzata, Federica Caputo, e corse verso il villaggio delle donne, infrangendo tutte le regole. La sua fuga divenne un evento cult, con il concorrente che riuscì a seminare diversi membri della produzione e operatori che cercarono invano di fermarlo. Alcuni caddero in acqua, altri inciampavano, e altri ancora venivano semplicemente superati dalle finte e dalla velocità di Ciro. Alla fine correndo come un fulmine, raggiunse la fidanzata dichiarando di non poter stare senza di lei, il che portò immediatamente alla squalifica. Stessa destino che aspetterebbe Luca.

La spiagge che può essere scavalcata

Il villaggio che ospita le registrazioni si trova presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. La spiaggia di Is Morus, dove si svolge Temptation Island, ha una sabbia fine color crema con qualche ciottolo e è divisa in due parti da una scogliera: una riservata alle fidanzate e ai tentatori, e l’altra ai fidanzati e alle tentatrici. Luca minaccia la follia per amore di Gaia, eppure soltanto nel secondo episodio aveva rivelato di tradire “per soddisfare un istinto” e aveva definito la monogamia come un “fallimento della società”.

Vittoria non ci crede: “Si sta facendo un’altra storia di là”

Passando alla nuova coppia formata da Vittoria e Alex, mentre quest’ultimo riflette sulla versione attuale di lei che “non gli piace”, Alex si diverte. Mentre Vittoria ascolta sconvolta nel pinnettu le parole e i dubbi del fidanzato. E nella terza puntata vede il flirt: “Si sta facendo un’altra storia di là”, dice lamentandosi. Nel frattempo, Alessia è furiosa con Lino a causa dei confronti che lui ha rifiutato. Altri protagonisti della puntata includono Raul, e Matteo e Siria, sempre più distanti, con lui che fatica a comprendere le intenzioni della sua compagna. Le aspettative sono cresciute dopo che Filippo Bisciglia ha rivelato che una delle coppie raggiungerà un punto di svolta cruciale.

Dove vedere la terza puntata

La terza puntata di stasera va in onda su Canale 5, inizierà alle 21:20 e terminerà all’una di notta. Chi desidera rivedere le puntate potrà farlo su Witty Tv, dove saranno disponibili anche video esclusivi e approfondimenti su tutte le coppie.

Luca Frasacco