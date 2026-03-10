L’ultimo diaframma di ghiaccio che separava la stabilità nordica dalle turbolenze della geopolitica globale si è definitivamente incrinato. La decisione di Helsinki di avviare l’iter per la revisione della Legge sull’energia nucleare del 1987 non è solo un atto legislativo, ma un terremoto dottrinale che sancisce il tramonto definitivo della “finlandizzazione”.

Per decenni, il confine di 1.340 chilometri tra la Finlandia e la Russia è stato un laboratorio di pragmatismo, un limite geografico dove la neutralità fungeva da cuscinetto tra due mondi. Oggi, quel confine si trasforma nella linea di faglia più calda d’Europa, mentre il Cremlino reagisce con una durezza che non lascia spazio a interpretazioni diplomatiche. Le parole del portavoce del Cremlino, che definisce il piano finlandese una “minaccia diretta alla sicurezza nazionale”, non sono che l’eco di una tensione che sta militarizzando l’intero quadrante artico. La proposta finlandese, presentata la scorsa settimana, mira a rimuovere il divieto di transito e stazionamento di ordigni nucleari sul suolo nazionale in tempo di guerra.

Se il Parlamento a trazione conservatrice dovesse dare il via libera, la Finlandia non si limiterebbe a essere un membro della NATO protetto dall’ombrello atomico alleato, ma diventerebbe una pedina attiva nella strategia di deterrenza dell’Alleanza Atlantica. A pesare sulle scelte di Helsinki è una nuova consapevolezza strategica che guarda con sospetto anche alle dinamiche interne al blocco occidentale. L’ombra della dottrina “America First” di Trump ha inviato un segnale inequivocabile alle cancellerie europee: la sicurezza del continente deve trovare radici più autonome e territoriali. La Finlandia ha compreso che l’attuale architettura di sicurezza richiede una deterrenza che non sia solo promessa, ma visibile e tangibile. La militarizzazione del confine, con la costruzione di barriere fisiche e l’aumento dei presidi, è solo la punta dell’iceberg di una trasformazione che investe l’identità stessa del Paese.

Da ponte di dialogo tra Est e Ovest, la Finlandia si sta trasformando nel bastione più avanzato di un’Europa che ha smesso di credere nella pace per via diplomatica con Mosca. La reazione russa, d’altro canto, si inserisce in una narrativa di accerchiamento che il Cremlino alimenta per giustificare il potenziamento del Distretto Militare di Leningrado. Il rischio concreto è quello di una spirale di azione e reazione in cui ogni misura di sicurezza adottata da Helsinki venga percepita da Mosca come una provocazione intollerabile. In questo scenario, l’Artico cessa di essere una regione di cooperazione scientifica e ambientale per diventare lo scacchiere primario di un confronto globale. Mentre il dibattito si sposta nelle aule del Parlamento finlandese, l’Europa osserva con attenzione: se Helsinki dovesse superare la soglia dell’atomo, l’intera dottrina difensiva del Nord Europa verrebbe riscritta, trascinando con sé Svezia e Norvegia in un nuovo equilibrio del terrore.

Domenico Letizia

