Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha convocato i Presidenti della categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il Superbonus. Il vertice si terrà a Palazzo Chigi lunedì pomeriggio alle 17:15. La convocazione è stata indirizzata ai presidenti dell’Ance Federica Brancaccio, di Confindustria Carlo Bonomi, di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, di Confapi Cristian Camisa e dell’alleanza delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini. La riunione sarà preceduta da un incontro alle 16:30 con i rappresentanti di Abi, Cdp e Sace.

Secondo quanto appreso dall’Ansa da fonti imprenditoriali, il numero delle associazioni convocate sarebbe anche più ampio e comprenderebbe anche gli artigiani della Cna e della Confartigianato, particolarmente rappresentativi nel settore edile. Abi e Ance, le associazioni che rappresentano Banche italiane e costruttori, suggeriscono per sbloccare i crediti incagliati – circa 15 miliardi – di utilizzare gli F24 per coonsentire agli istituti di credito di ampliare la capacità di acquisto. Una parte del debito con il fisco pagato dai contribuenti dagli F24 verrebbe compensato con i crediti dei bonus edilizi ceduti dalle imprese e comprati dalle banche.

Alle critiche delle opposizioni intanto si aggiungono le tensioni all’interno della maggioranza. Forza Italia tramite Giorgio Mulé annuncia che si interverrà con modifiche al decreto. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Foti ha dichiarato che il partito è pronto a modifiche migliorative del decreto. Il Consiglio dei ministri ha approvato infatti un decreto legge per bloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura dei bonus fiscali e in particolare del Superbonus, la misura con cui negli ultimi anni lo Stato aveva finanziato i lavori di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica di migliaia di edifici.

Per il governo, a quanto apprende l’Ansa, parteciperanno alle riunioni il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, quello dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il viceministro all’Economia Maurizio Leo, oltre al direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

“Molti hanno passato il cerino a quelli che venivano dopo, il governo Meloni ha dovuto scegliere, non si poteva rinviare”, ha detto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani rispondendo a una domanda al Tg Friuli Venezia Giulia della Rai. Per Ciriani “alcune modifiche si potranno fare ma il problema è gigantesco, non poteva essere accantonato. I conti pubblici sono minacciati da una voragine di 110 miliardi di debito generati dal Superbonus. Questa è una questione dolorosa che andava affrontata”.

Redazione