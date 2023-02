Due forti scosse di terremoto tra Turchia e Siria con edifici crollati e diversi feriti. E’ quanto avvenuto alle ore 20.04 (le 18.04 in Italia) nella provincia turca di Hatay, vicino al confine siriano, a due settimane esatte di distanza dal sisma che ha devastato la zona provocando 47mila vittime. Secondo l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), citata dai media turchi, l’epicentro della prima scossa di magnitudo 6,4 è stato localizzato nel distretto di Defne, mentre l’epicentro della seconda scossa di magnitudo 5,8 è stata registrato dopo pochi minuti nel distretto di Samandag.

I due terremoti sono stati avvertiti anche in Egitto, Libano, Iraq, Territori Palestinesi e Giordania. In corso evacuazioni nell’area colpita dalle due nuove scosse di terremoto. La Afad ha chiesto alle persone presenti nella zona di tenersi lontane dagli edifici già danneggiati dal precedente terremoto e di allontanarsi dalle zone costiere per timore che ci possa essere un innalzamento del livello del mare.

Secondo quanto scritto da alcuni utenti sui social media, alcuni edifici sono crollati. Oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha visitato proprio la provincia di Hatay. I residenti di un certo numero di province in Siria hanno avvertito il terremoto che si è verificato al confine con la Turchia, ha riferito l’agenzia di stampa Sana.

Il nuovo terremoto di magnitudo 6.3 in Turchia “è avvenuto in una zona dove si intersecano diverse faglie”, ovvero “la parte meridionale della struttura che si era attivata lo scorso 6 febbraio, vicino alla costa turca, e il cosiddetto Arco di Cipro, che è nel Mar Mediterraneo orientale e costeggia l’isola di Cipro per infilarsi poi sotto il confine tra Siria e Turchia”. Lo ha detto all’agenzia Ansa il sismologo Alessandro Amato, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

