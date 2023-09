Scossa di terremoto, di magnitudo tra 4.6 e 5.1, nel Comune di Marradi, nel Fiorentino. L’evento sismico si è verificato alle 05.10, secondo quanto rilevato dall’Ingv. La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze. La Protezione Civile ha reso noto che non si registrano danni a cose o persone, ma centinaia di persone si sono riversate in strada dopo il sisma.

A seguito della forte scossa, il sindaco di Marradi (Firenze), Tommaso Triberti, ha stabilito la chiusura della scuole in via precauzionale. Le scosse di terremoto, si spiega ancora, “hanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada. Attivato anche il Centro operativo comunale. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, che sta monitorando la situazione, non ha ricevuto al momento segnalazioni di danni a cose e persone”.

Il sisma è stato avvertito in tutta la Toscana e nelle regioni limitrofe, compresa l’Emilia-Romagna e le Marche. Con lo stesso epicentro i sismografi dell’Ingv hanno registrato un’altra scossa di magnitudo 3.3 alle ore 04:38 e successivamente altre 8 scosse di magnitudo tra 2 e 3, sempre sull’Appennino, a Marradi o nei pressi della vicina Tredozio (Forlì Cesena).

“Scosse di Terremoto di Mg 4,8 stamattina intorno alle 5.00 a Marradi in provincia di Firenze. Al momento nessun danno a cose e persone. Protezione civile città metro e vigili del fuoco sul posto. Siamo in contatto con il sindaco. Si raccomanda cautela alla popolazione per le prossime ore”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella sulla sua pagina Facebook.

