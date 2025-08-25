È una disponibilità ancora soltanto teorica, uno scenario riportato da Repubblica, ma che assume i contorni del plausibile: l’Italia si sta preparando a contribuire allo sforzo di difesa e supporto collettivo all’Ucraina dopo un eventuale accordo di pace tra Mosca e Kiev. Nonostante l’ipotesi di una tregua si allontani, Palazzo Chigi non vuole farsi trovare impreparato: a differenza di Francia e Gran Bretagna non invierà i propri militari in Ucraina per garantire la pace ma si prepara a mettere a disposizione uomini delle proprie forze armate per ripulire il terreno della nazione da ordigni inesplosi.

Il territorio da bonificare

Circa un terzo del suono ucraino andrà bonificato, in un’operazione che durerà anni: ad essere coinvolti in processi di sminamento delle acque e dei territori saranno i corpi di Marina (pronti a mettere in campo navi caccia-mine e fregate di supporto) ed Esercito. Una questione già affrontata domenica da Tajani nel corso del G7 dei ministri degli Esteri: “Non siamo per inviare truppe, ma potremmo dare un contributo importante con la grande esperienza che abbiamo nello sminamento marittimo e terrestre”, a cui si aggiungerà anche l’impegno dell’Aeronautica italiana per le operazioni di air policing, per garantire sicurezza nei cieli ucraini.

La guerra continua

Soltanto nella scorsa notte, la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina da cinque direzioni, utilizzando 104 droni d’attacco Shahed e velivoli senza pilota simulatori. Secondo le autorità, 76 droni sono stati abbattuti, mentre 28 hanno colpito obiettivi sparsi in 15 località, tra le aree colpite figurano la città di Kharkiv, dove nella notte sono state udite esplosioni, e la regione di Sumy, dove si registrano danni nella comunità omonima e in quella di Romen, con incendi scoppiati nei luoghi impattati. Sull’altro fronte, Mosca ha accusato l’Ucraina di aver lanciato attacchi con droni che hanno innescato un incendio in una centrale nucleare nella regione occidentale di Kursk durante la notte, mentre l’Ucraina celebrava i 34 anni della sua indipendenza. L’incendio presso l’impianto nucleare è stato rapidamente spento senza che siano stati segnalati feriti

