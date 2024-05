Sono stati 62.279 i ragazzi e le ragazze che si sono presentate alle prove del test di Medicina 2024. Mentre domani, saranno in 6785 per quello di Veterinaria. A fronte di posti provvisori disponibili che sono, per medicina 20.867 (+1231 rispetto al 2023 e +5001 rispetto al 2022), 1272 per Veterinaria e 1535 per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. I numeri sono stati resi noti dal ministero dell’Università e della Ricerca. Come ogni anno, però, alcune domande del test hanno fatto sorridere i candidati.

Test medicina, i quesiti e le domande della prova

Ma quali sono state le domande e i quesiti del test di medicina di quest’anno? Nel documento consegnato ai candidati, c’era anche il dover analizzare una frase dei Promessi Sposi in cui si sottolinea che “Don Abbondio non era nato con un cuor di leone”, ma anche analizzare l’accelerazione di una Ferrari, o le probabilità di far uscire un numero dal lancio dei dadi. Tutte domande che i candidati avevano trovato nella banca dati con 3500 quesiti messa a disposizione dal ministero per la prima volta. La novità assoluta per il test di quest’anno, infatti, è stata proprio la possibilità per gli aspiranti medici di fare pratica su domande che potenzialmente avrebbero potuto incontrare poi nell’esame ufficiale. Tra le 60 domande, anche alcune sulla Bibbia, sulle vitamine e sulle focacce con il panettiere.

Test medicina, i punteggi per l’ammissione

I candidati hanno potuto usare solo carta e penna e hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere alle 60 domande, divise tra competenze di lettura, ragionamento logico, problemi, biologia, chimica e fisica e matematica. I punteggi minimi di ammissione dovrebbero essere più alti, vista la possibilità dei candidati di poter visionare – pur in mezzo a tante altre – le domande dei test. Sarà forse l’ultimo anno con il test di medicina, che dall’anno prossimo potrebbe fare posto a una procedura diversa, con un semestre di studio e tre esami prima di una selezione per accedere al secondo semestre. Una proposta, quello dello stop al numero chiuso, di cui si sta discutendo in Parlamento e a cui anche diverse categorie si sono dette contrarie.

