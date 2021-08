Vip sotto attacco dopo Ferragosto. Un altro colpo dopo quello a casa dell’attore Massimo Ciavarro questa volta ai danni di Fiammetta Izzo, famosa doppiatrice e sorella di Simona, attrice ed anche lei doppiatrice. Dei topi di appartamento si sono introdotti nella sua villa di Casal Lumbroso, zona Massimina a ovest di Roma. Il furto è avvenuto di notte quando la casa era vuota.

La doppiatrice, che si trova fuori per le vacanze ha avvisato la polizia dopo essere stata contattata dalla donna di servizio che, una volta entrata nell’abitazione si è trovata davanti alla confusione lasciata dai ladri. Così si è venuto a sapere del furto verso le 9 del mattino di ieri. I ladri, da quello che si apprende di primi rilievi delle indagini, devono essere stati esperti di serrature infatti non sono stati trovati dagli investigatori segni di scasso. Quando sono arrivati gli uomini delle Volanti non hanno trovato nulla, dall’esterno, che potesse far pensare ad un furto. A casa della doppiatrice è arrivata una squadra della scientifica per eseguire tutti gli esami del caso compresa il rilevamento delle impronte digitali. Nei prossimi giorni la Izzo tornerà a Roma ed indicherà alla polizia l’eventuale refurtiva rubata e indicherà anche il valore

Fiammetta Izzo avrebbe detto ai militari che in casa non avrebbe nulla di valore e secondo lei i ladri avrebbero sbagliato obiettivo. La doppiatrice non ha ancora chiarito se i ladri si siano portati via i numerosi premi vinti nel corso della carriera. Figlia del doppiatore Renato Izzo e sorella di Rossella, Simona e Giuppy Izzo, Fiammetta ha anche tre figlie, Rossa Caputo, Lilian Caputo e Anita Valenzi, tutte doppiatrici. Ha lavorato alla direzione del doppiaggio e all’adattamento dei dialoghi di alcune pellicole importanti del cinema americano degli ultimi anni come Il corvo 2, La lettera scarlatta, Conflitto d’interessi, Boys Don’t Cry, Il gladiatore, la trilogia de Il diario di Bridget Jones, Chicago, Il fantasma dell’Opera e la trilogia de Una notte al museo. Diplomata al Conservatorio Santa Cecilia, è stata anche un soprano.

Pochi giorni fa, sempre dopo Ferragosto, anche il noto attore e imprenditore Massimo Ciavarro è stato vittima di ladri. In questo caso i ladri riuscirono a smurare la cassaforte e a portare via altri oggetti preziosi che si trovavano nell’appartamento. Anche Massimo Ciavarro, così come è accaduto per Fiamma Izzo, non era in casa ma stava in vacanza. Intorno al giorno di Ferragosto sono aumentati i furti in abitazione che hanno visto come vittime molti romani. I ladri approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno avuto gioco facile ad introdursi in casa senza essere disturbati.

