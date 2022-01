“Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all’improvviso dal bosco correndo su via dei laghi, sono viva per miracolo.” L’incidente, denunciato da Giulia su Facebook, è avvenuto nella zona dei Castelli romani, nel tratto della via dei Laghi tra Velletri, Nemi e Rocca di Papa.

E non è il primo di questo tipo, stando alle testimonianze di altri utenti. Infatti nella zona girano indisturbati alcuni grossi bovini, tori e mucche, che più di una volta hanno attraversato la strada mentre sopraggiungevano delle vetture.

La denuncia su Facebook

“Non si possono prendere provvedimenti? Un toro con il colpo è volato su tettino, io fortunatamente lo posso raccontare” continua il post di Giulia pubblicato sul gruppo Facebook ‘Miglioriamo Velletri’, con tanto di immagini dell’auto, una Fiat 500, rimasta danneggiata in seguito all’impatto. “Quanti di noi passano su quella strada, cosa dobbiamo aspettare? Qualcuno che non lo può più raccontare?”

L’incidente è avvenuto sabato 15 gennaio. Sul posto, intorno alle 19, si sono recati anche i Carabinieri di Velletri per effettuare i rilievi. Degli animali- oltre ai due tori, anche una mucca- forse feriti, subito fuggiti, nessuna traccia, anche se sono stati in seguito avvistati da altri automobilisti. “Io stavo a 40 km/h altrimenti i danni alla mia auto sarebbero stati molto peggiori” ha spiegato poi la ragazza, sottolinenando come sia stato impossibile evitare l’urto.

Le altre testimonianze

“Lo scorso anno è successo anche a me. Fortunatamente sono riuscito ad evitare l’impatto. Il toro era sul ciglio della strada, altezza Pratoni del Vicario / via dei Laghi. Forse andrebbero messi in sicurezza prima che accada il peggio” scrive Giampiero. “Esperienza terrificante. E successo anche a noi sulla strada dei Pratoni in piena notte qualche anno fa. Fortunatamente senza conseguenze” sono le parole di Linda.

“Un paio di anni fa, sempre sulla via dei Laghi, di sera verso le 18, pieno inverno e con la nebbia. Tornavamo da Roma io e mio marito, eravamo stati per una visita, e ad un tratto, da un costone è sceso questo enorme bovino” racconta Alessandra. “Io mi ricordo la groppa dell’animale, bianca e alta, che quasi non ho distinto per la nebbia che c’era. Andavamo piano e per fortuna non è successo nulla, però è una cosa che ricorre su quel tratto di strada.”

A chi appartengano i bovini è ancora un mistero. I Carabinieri stanno effettuando delle verifiche negli allevamenti dell’area, che racchiude diversi comuni, ma alcuni di questi animali potrebbero vivere allo stato brado.

