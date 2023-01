Roberto e Antonio li hanno trovati in casa, nell’abitazione dove vivevano a Ortona, in provincia di Chieti. Entrambi morti i due fratelli di 70 e 75 anni. L’ipotesi più accreditata da chi sta indagando è quella di un caso di omicidio suicidio. Il fratello più giovane dei due avrebbe ucciso quello più anziano e poi si sarebbe tolto la vita. Sul caso indagano i carabinieri.

A far scattare l’allarme era stato il terzo fratello dei due: arrivato in casa ha trovato i due cadaveri. Roberto Tatasciore si sarebbe tolto la vita impiccandosi. L’altro sarebbe stato soffocato. Sconosciute le ragioni della tragedia, che potranno essere appurate dalle indagini. Antonio Tasciatore era affetto da disabilità. La casa – in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani – dove i due vivevano si trova proprio alle spalle di una caserma dei carabinieri.

Le salme delle vittime sono state trasferite all’obitorio di Chieti. La casa è stata messa sotto sequestro. Sul posto è intervenuto il 118, anche se ormai non c’era nulla da fare per i due uomini. Al lavoro sul caso i carabinieri della Compagnia di Ortona. Quello nella cittadina nel teatino è il terzo dramma familiare che si è consumato nel giro di 24 ore in Italia.

A Nuvolento, in provincia di Brescia, una donna avrebbe ucciso ieri a coltellate il marito davanti al figlio di 15 anni. A Napoli, nel quartiere Poggioreale, un uomo era stato trovato morto in strada sabato pomeriggio, secondo i carabinieri dopo essersi buttato dal balcone di casa dove, a letto, è stata ritrovata senza vita e ferita la donna con cui conviveva. Avevano 76 e 95 anni.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano