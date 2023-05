Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire al movente. La tesi più accreditata è quella della gelosia. L’assassino, che lavora come panettiere a Torremaggiore, avrebbe ucciso il 51enne sulle scale della palazzina, in via Togliatti; subito dopo sarebbe entrato in casa con l’intento di uccidere la moglie, ma la 16enne è intervenuta per difendere sua madre e ha perso la vita.

La donna, invece, è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che – secondo gli investigatori – vagava nella zona alla ricerca dell’altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stato recuperato.