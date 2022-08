Una drammatica fatalità ha strappato la piccola Lavinia Trematerra all’amore dei suoi cari a soli 7 anni. La piccola era in vacanza con la famiglia a Monaco di Baviera quando è rimasta vittima di un tragico incidente. Sono ore di dolore immenso per la famiglia. In tanti sui social stanno esprimendo tutto il loro cordoglio e la vicinanza a Michele Trematerra e Valentina Poggi, entrambi avvocati, molto conosciuti a Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la bambina stava giocando nell’albergo che da qualche giorno ospita la famiglia per le ferie estive. All’improvviso una grossa statua le è precipitata addosso. Pare che non fosse fissata perché pesante e quindi ritenuta inamovibile. Ma così non è stato e per la piccola non c’è stato nulla da fare. È rimasta schiacciata sotto il peso della statua mentre giocava nel giardino dell’albergo. Una drammatica fatalità sotto gli occhi del papà.

“Sei e sarai sempre il nostro Angelo. Rip in pace Amore della nostra vita”, ha scritto la mamma su Facebook. I genitori di Lavinia restano ancora in Germania per tutti gli adempimenti di rito. Le autorità di polizia locali e la magistratura bavarese, intervenute sul luogo dell’incidente assieme ai sanitari, li hanno ascoltati a lungo assieme ai responsabili dell’albergo e indagano sulle cause del dramma.

Intanto si moltiplicano sui social i messaggi di vicinanza e affetto per la famiglia da parte di amici e colleghi. Uno degli avvocati vicino alla famiglia Trematerra è riuscito a raggiungere al telefono il papà di Laviania: “È cambiata la nostra vita”, gli ha detto. “Ponza si stringe alle famiglie Trematerra e Poggi. Il Sindaco, a nome di tutta amministrazione comunale, si stringe al dolore della Famiglia Trematerra e Poggi per la scomparsa improvvisa e tragica della piccola Lavinia. Siamo vicini alla famiglia e al caro amico dell’isola Dino Poggi”, si legge ancora sui social.

“Il Sindacato Forense per le Riforme ed io personalmente ci stringiamo all’immane dolore dei colleghi Michele Trematerra e Valentina Poggi per la tragica scomparsa della figlia Lavinia di appena otto anni, schiacciata da una statua, non fissata al suolo, in un albergo di Monaco – scrive su Facebook l’avvocato Rocco Truncellito – La notizia ha lasciato esterrefatta la classe forense. La formazione cristiana mi porta alla preghiera di misericordia per Michele e Valentina, consapevole che solo chi è morto e risorto potrà rendere sopportabile la pena dei due genitori. A Lavinia, Angelo di Dio, un forte abbraccio, chiedendoLe di intercedere per il bene dell’intera umanità”. E ancora, si legge sui social: “Non si può morire così, non è giusto . Una vacanza con mamma e papà e diventi il loro angelo per sempre. Sono tremendamente addolorata per l’inspiegabile perdita della famiglia Trematerra. Rip”.

