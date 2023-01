È tragico il bilancio dello schianto che nella serata di ieri si è verificato nel veneziano. Due i morti, tre i feriti che viaggiavano a bordo della stessa auto. Tutti giovani. Con l’auto si sono schiantati nei pressi di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti il Pronto Soccorso e i vigili del fuoco.

L’incidente si è verificato su via Aquileia, poco dopo le 20:00, su un tratto di strada che corre lungo l’argine del Piave. Pioveva a dirotto. Secondo le prime ricostruzioni la vettura – una Seat Ibiza azzurra – avrebbe sbandato, perso il controllo della guida, sarebbe finita contro il guard-rail. Niente da fare per due occupanti dell’abitacolo, un ragazzo e una ragazza. Avevano 20 e 23 anni. Feriti gli altri tre ragazzi a bordo, sono tutti ricoverati in ospedale.

A lanciare l’allarme, secondo quanto scrive il Gazzettino, un residente che ha sentito il botto dello schianto. Da anni gli abitanti del posto chiedono alle autorità di intervenire per ridurre la velocità della circolazione in zona e per mettere in guardia dai rischi con segnaletica appropriata. Non è chiaro se la perdita del controllo dell’auto sia stata causata dalla pioggia, da un malore al conducente, da una distrazione o dall’attraversamento di un animale. Sull’incidente indagano i carabinieri.

Era stato un fine settimana tragico sulle strade anche prima dell’incidente di San Donà. Cinque i morti, quasi tutti tra i 18 e i 22 anni, soltanto nella notte di sabato. Ad Andria avevano perso la vita Alessio Beneloucif e Giuseppe Matera, a Ottaviano in provincia di Napoli la 21enne Anna Teresa Ciccone, A Napoli un 20enne srilankese, a Iseo in provincia di Brescia è stato investito fatalmente il 16enne Federico Doga.

