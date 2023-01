Una tragedia che ha lasciato l’intera comunità sotto shock. Giuseppe Stabile, 24 anni, stava lavorando nella sua azienda agricola quando è stato travolto da un carico di legna che lo ha schiacciato. È morto sul colpo. Un drammatico incidente avvenuto a Campagna, provincia di Salerno, nella popolosa frazione del Quadrivio. Giuseppe lascia due figli piccoli e un dolore enorme tra amici e familiari. Era molto conosciuto e ben voluto nella zona.

Chi lo conosceva racconta che era un grande lavoratore. Non è ancora chiaro cosa sia successo precisamente. Secondo quanto riportato dal Mattino Giuseppe stava sistemando la legna nella sua azienda di lavorazione legnami quando la catasta gli è scivolata addosso. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Per capire esattamente cosa sia successo sono in corso le indagini dei carabinieri.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio di quanti lo conoscevano e alla notizia sono rimasti sgomenti dall’immane tragedia. “Il dolore è enorme, non ho parole, una cosa simile non doveva succedere, la fatale disgrazia che ha colpito quel bellissimo e grande lavoratore Giuseppe Stabile”, scrive un utente. E ancora: “Che tragedia…non si può morire a 23 anni, una vita avanti, 2 figli piccoli…troppo straziante..”. “Non ho parole e chi l’avrebbe pensato che sabato pomeriggio a casa mia fosse stato l’ultimo saluto non può essere vero”.

