Gli ultimi dettagli dell’accordo tra Israele e Hamas sono stati limati. La tregua a Gaza comincerà domani alle 7 di mattina (le 6 in Italia), mentre il pomeriggio inizierà il rilascio degli ostaggi. A comunicarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar che di fatto ha confermato la buona riuscita dei negoziati.

Tregua e liberazione degli ostaggi

L’accordo tra Israele e Hamas sembra essere concluso. Oltre la tregua, 50 degli ostaggi nelle mani di Hamas, rapiti il 7 ottobre scorso, “verranno liberati entro i prossimi quattro giorni”. È stato sempre il portavoce Majed al-Ansari a dirlo durante una conferenza stampa a Doha. Il primo gruppo di 13 ostaggi sarà consegnato alle ore 16 di domani, le 15 in Italia.

Il portavoce del ministero qatariota ha evidenziato come le discussioni tra le parti siano andate avanti fino a questa mattina, con anche la mediazione dell’Egitto. “Gli incontri sono andati molto bene e in un ambiente positivo. Il risultato è stato naturalmente il piano di attuazione dell’accordo, che abbiamo sempre detto essere qualcosa di concreto”, ha spiegato Al Ansari. Il funzionario del Qatar ha spiegato anche qualche dettaglio: “Gli ostaggi che appartengono alle stesse famiglie saranno insieme nella stessa zona”.

Al Ansari ha sottolineato di non poter rivelare informazioni sugli itinerari che verranno percorsi dagli ostaggi per uscire da Gaza per “ragioni di sicurezza”. “Il nostro obiettivo principale è la sicurezza degli ostaggi”, ha dichiarato Al Ansari ai giornalisti, aggiungendo: “Ci concentreremo per assicurarci che arrivino a destinazione in modo sicuro attraverso la nostra sala operativa” in coordinamento con la Croce rossa e le parti in conflitto.

La conferma di Hamas sulla tregua

Le brigate Ezzedine al-Qassam ha confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar “inizierà venerdì mattina alle 7” locali. “Durerà quattro giorni a partire da venerdì mattina e comprende un arresto completo delle attività militari”, afferma Hamas.

