Uno strano borsone nero è riemerso dal Po, al suo interno la macabra scoperta del corpo fatto a pezzi di una donna. Il ritrovamento all’ altezza di Occhiobello, Rovigo, affiorato, nella golena di Santa Maria Maddalena. La Procura di Rovigo indaga ora per omicidio. Al momento non è stato possibile dare un’identità alla vittima, nè stabilire se il corpo sia quello di una donna, come sembrerebbe in base ai primi accertamenti. Un vero giallo che potrebbe essere riconducibile alla scomparsa di due donne: Isabella Noventa e Samira El Attar.

È stato un cittadino, lunedì pomeriggio, ad avvisare i militari del borsone comparso sul pelo dell’acqua nella golene, adagiato in parte all’argine. Negli ultimi giorni il Po è in secca e questo potrebbe aver fatto riemergere il borsone che potrebbe essere stato gettato nell’acqua molto tempo fa. I Carabinieri di Rovigo hanno allertato tutti i comandi e le stazioni delle forze dell’ordine a monte del Po rispetto al luogo del ritrovamento. L’ipotesi più probabile, infatti, è che la persona possa essere stato uccisa in una zona più lontana rispetto ad Occhiobello; poi la corrente del fiume avrebbe trascinato a valle il borsone. Il cadavere, fino a stamane non ancora estratto dalla borsa, si trova attualmente nell’ospedale di Rovigo, per gli esami degli anatomopatologi.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi del corpo di una donna. Secondo la ricostruzione fatta dal Corriere della sera, il corpo è in un discreto stato di conservazione nonostante la permanenza in acqua. È stato però impossibile dare subito un’identità a quel corpo: aveva la testa mozzata. Si indaga dunque per omicidio. Il punto di partenza saranno gli accertamenti tecnici sul corpo e la verifica delle banche dati degli scomparsi e degli omicidi/femminicidi in cui non è mai stato trovato il corpo della vittima.

Una cosa è certa: si tratta di un omicidio, il corpo è stato ritrovato a pezzi. Il primo pensiero va a due casi irrisolti accaduti in Veneto. Isabella Noventa e Samira El Attar, due donne che furono uccise nel padovano e i cui corpo non sono mai stati ritrovati. L’omicidio di Isabella Noventa risale al 2016, quello di Samira El Attar al 2019. In entrambi i casi gli investigatori ipotizzarono che i corpi potessero essere stati gettati nel Po.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro