La domanda di Trump

“Fa sul serio per la pace con l’Ucraina?”. Dovrebbe iniziare così la chiamata di Trump a Putin. Lo ha detto il vicepresidente statunitense, JD Vance ai giornalisti a bordo dell’Air Force Two secondo quanto riportano i media USA. Vance è arrivato ieri in Vaticano per incontrare il Papa, quando aveva assistito alla messa di inizio pontificato in piazza San Pietro. Tra i temi l’Ucraina e gli altri conflitti nel mondo. “Non sono sicuro che Vladimir Putin abbia una strategia su come porre fine alla guerra, ovviamente è una cosa che va avanti ormai da qualche anno”, ha Vance detto sempre a bordo dell’areo ai giornalisti.

