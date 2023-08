Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre scappavano da un ristorante a Berat senza pagare il conto. La notizia è rimbalzata anche in un incontro informale dei giorni scorsi tra Giorgia Meloni e il premier Edi Rama, durante il soggiorno della premier in Albania.

Venuta a conoscenza dei fatti, in un’estate che hai visto un aumento storico di italiani che hanno optato per trascorrere le loro vacanze nei dintorni di Valona, la leader di Fratelli d’Italia ha agito di conseguenza, dando indicazioni all’ambasciatore italiano a Tirana: “Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli per favore, e faccia un comunicato. L’Italia non può permettersi di essere disonorata all’estero”. Rama ha riferito di una premier molto seria.

Giallo su chi ha pagato il conto al posto dei turisti: se in un primo momento, dai contorni del comunicato e della vicenda, la spesa è sembrata a carico delle istituzioni italiane, solo successivamente una precisazione ha chiarito che il conto non è stato pagato con soldi pubblici bensì con “fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata ad effettuare materialmente il versamento”.

Edi Rama ha concluso l’incontro con Meloni con le parole: “Sorella d’Albania, fratello d’Italia: grazie Giorgia, è stato un onore”.

Albania, turisti italiani scappano senza pagare il ristorante: Giorgia #Meloni fa saldare il conto perchè «Gli italiani rispettano le regole e pagano i propri debiti». Forse sarebbe stato più dignitoso farli identificare e denunciarli. #Berat pic.twitter.com/7lqugtC2XD — Cad Bane 🇮🇹🇪🇺🌱🌍Parody (@_Brick_Block_) August 18, 2023

