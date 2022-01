Alla guida del suo suv ha prima travolto una Panda, su cui viaggiavano due donne, morte nell’incidente, e due bambine, rimaste ferite. Ed è poi fuggito a piedi nei campi, senza prestare soccorso.

Individuato poco dopo, l’uomo è stato arrestato dalla polizia. È successo poco ieri domenica 30 gennaio poco prima delle 20 sull’A28, tra Villotta di Chions e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone.

Il tremendo incidente

Le vittime dello scontro sono due giovani cugine di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di Piave e Conegliano (Treviso). Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sul quale viaggiavano è stato urtato violentemente dal fuoristrada, che procedeva ad alta velocità, praticamente distruggendolo.

Il suv invece si è ribaltato ma il guidatore, rimasto solo lievemente ferito, è riuscito a uscire dal mezzo e a fuggire scavalcando la recinzione dell’autostrada. Nell’incidente, oltre alle due donne morte, sono rimaste ferite due bambine, con loro sulla Panda, probabilmente sul sedile posteriore: una bimba di pochi mesi e la sorellina appena più grande.

Entrambe sono state ricoverate nell’ospedale di Udine: la più piccola è ora in prognosi riservata. Nell’impatto è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, sotto choc, è riuscita a lanciare l’allarme. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco ed elisoccorso: l’autostrada, in direzione di Conegliano, è rimasta quindi chiusa per alcune ore.

Arrestato il conducente del suv

Il conducente del suv che ha travolto la Panda, alcune ore dopo la fuga è stato individuato e arrestato dalla forze dell’ordine.

Si tratta di un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, che è ora accusato di omicidio stradale.

Roberta Davi

