Era la notte del due gennaio 2022 quando il corpo senza vita di un bimbo di due anni fu trovato sulla spiaggia di Torre del Greco, Napoli. Per quella morte fu accusata la mamma del piccolo, Adalgisa Gamba, 41 anni. La Corte di Assise di Napoli ha disposto una perizia psichiatrica finalizzata ad accertare se la donna è capace di intendere e di volere: secondo quanto ricostruito la donna sarebbe entrata in acqua di notte portando con sé il bimbo. Il pm Andreana Ambrosino della Procura di Torre Annunziata, così come gli avvocati della parte civile, si erano opposti. La decisione è giunta dopo una breve camera di consiglio. La donna era già stata sottoposta, due volte, a perizie finalizzate ad accettare se fosse capace di intendere e volere al momento del fatto.

Un vero dramma che l’ufficiale dei carabinieri che ha seguito le indagini ha ricostruito elencando anche una serie di messaggi agghiaccianti trovati sul cellulare della donna. “Non dorme, forse ci vuole ciuccio, o vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?”, aveva scritto al marito. Inoltre, dopo l’arresto, Adalgisa Gamba aveva rivelato al giudice che non accettava il bambino temendo “fosse autistico”. Tant’è che lo aveva addirittura definito “un mostro”.

Timori che per la donna devono essere diventati ben presto un’ossessione tanto da cercare ripetutamente online tramite smartphone temi riguardanti l’autismo. Ancora peggio, la donna fece anche ricerche su come assassinare un bambino. All’epoca dei fatti in realtà il bimbo non aveva avuto alcuna diagnosi di autismo, era solo una preoccupazione della madre. Presenti in aula il marito dell’imputata e i nonni paterni della piccola vittima.

