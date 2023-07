Due persone sono rimate uccise a seguito dei bombardamenti delle forze di occupazione russe nella città di Kostyantynivka, distretto di Kramatorsk, regione Ucraina di Donetsk. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, sui social: “In un solo giorno, i russi hanno ucciso 2 residenti della regione di Donetsk e ne hanno feriti altri 10”.

Tra i morti c’è un bambino di 10 anni. Si sa anche che tra le persone ferite, ci sono altri quattro bimbi: bambine di 5, 11 e 12 anni e un bambino di 12. Una bambina tra i feriti è in gravi condizioni, è stata portata in una regione vicina per assistenza medica. La condizione del resto dei bambini è soddisfacente.

Kyrylenko ha spiegato che intorno alle 19:00 ora locale (le 18:00 in Italia) l’esercito russo ha lanciato munizioni a grappolo su un bacino idrico della città, colpendo le persone che si trovavano sulle sponde del bacino.

Redazione

