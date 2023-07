Almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco russo nella città di Dnipro, nell’Ucraina centro-orientale, che ha colpito un edificio residenziale. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno ucraino.

“Tre persone hanno richiesto assistenza medica“, ha scritto Igor Klymenko su Telegram, aggiungendo che il raid ha colpito “un edificio a più piani” e che i soccorritori sono sul posto.

L’attacco al condominio in un’area residenziale della città arriva dopo che, nel pomeriggio, le autorità russe avevano – tramite una nota del Ministero degli Esteri – minacciato l’Ucraina di procedere a severe ritorsioni, conseguenti all’attacco nel Rostov che Mosca imputa all’Ucraina.

In giornata, infatti, si è verificata una forte esplosione nella città di Taganrog, nella regione del Rostov, dove 15 persone sono rimaste ferite nei pressi di un bar, colpito – secondo quanto asseriscono le autorità russe – da un missile modificato inviato da Kiev.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine’s building were hit. Russian missile terror again.

Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023