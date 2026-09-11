Domenica prossima gli svedesi si recheranno alle urne per rinnovare il Riksdag. È la prima tappa di un tour elettorale che l’anno prossimo attraverserà Francia, Italia, Spagna, Polonia e Grecia. E un dato emerge da tutti i sondaggi: in ciascuno di questi Paesi le forze di destra, in particolare quelle più radicali, hanno un peso crescente. Per altro verso, in Germania altri due appuntamenti ravvicinati diranno molto sull’avanzata di AfD: il 20 settembre si vota nei Lander di Berlino e Meclemburgo-Pomerania.

In Sassonia-Anhalt il cosiddetto cordone sanitario (in tedesco “Brandmauer”, letteralmente “muro tagliafuoco”) forse non consentirà a Ulrich Siegmund di governare. È qui che una misura nata per proteggere la democrazia rischia un’eterogenesi dei fini: impedisce a un partito estremista e filorusso di conquistare il potere, ma gli consegna le chiavi del monopolio dell’opposizione, ampliando il suo consenso già molto alto in tutti i ceti sociali. In altre parole, il cordone sanitario può guadagnare tempo, ma si tratta di un tempo che gioca a favore dell’escluso.

Un paradosso già sperimentato dalla Francia nel 2024, quando oltre duecento candidati del centrosinistra si ritirarono prima del ballottaggio per favorire il candidato meglio piazzato in ciascun collegio contro il Rassemblement National. Il fronte repubblicano impedì a Marine Le Pen e ai suoi alleati di ottenere la maggioranza. Ma al prezzo di un’Assemblea legislativa spaccata in tre blocchi e con esecutivi di minoranza deboli e privi di una chiara legittimazione. Certo, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Nell’AfD permangono posizioni dalle quali persino la destra lepenista ha preso le distanze. In Germania, inoltre, la memoria del nazismo attribuisce alla difesa delle istituzioni democratiche un significato storico eccezionale. Ma il problema resta. Prima si rinuncia a comprendere le ragioni del voto, dopo si cerca di neutralizzarlo attraverso l’aritmetica parlamentare.

I prossimi mesi possono modificare profondamente gli equilibri politici dell’Ue. Le sue attuali classi dirigenti sono di fronte a un bivio: scegliere di vivacchiare in attesa che passi la nottata, oppure aprire tempestivamente un grande dibattito sul futuro dell’Europa. Un dibattito che prenda sul serio il tema della sua unità politica e le proposte concrete, come quelle avanzate da Mario Draghi, per uscire dal tunnel dell’irresolutezza, degli egoismi nazionali, delle piccole convenienze di bottega sociali ed economiche. Magari per poi lamentarsi del pericolo fascista alle porte.

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Michele Magno