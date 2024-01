Stefano Bandecchi il furente sindaco di Terni torna alla carica durante il Consiglio comunale. Ancora fresca alla memoria la furiosa lite dello scorso agosto che aveva trasformato le sale del Comune in un vero e proprio ring. “Ti volano via i denti dalla bocca” aveva esordito Bandecchi in quell’occasione rivolto Marco Celestino Cecconi capogruppo di Fdi all’opposizione. Uno show che palcato solo dall’intervento di alcuni agenti della Polizia Locale presenti sul posto. Nonostante l’indignazione bipartisan per un comportamento non adeguato, Bandecchi incurante dei commenti aveva addirittura rincarato la dose “Non sono il cattivo, ho solo avvisato i consiglieri che se non mi fanno parlare gli fracasso la testa sul tavolo”, aveva dichiarato ai giornalisti.

Bandecchi era stato indagato per la furiosa lite in Consiglio comunale

Per quell’episodio, per il quale era addirittura stato chiesto l’intervento di Piantedosi, era stato indagato dopo pochi giorni dalla lite. “Ci si deve rendere conto che le parole uccidono e avevo parlato con le autorità proprio per questo. Ora vediamo chi vince”, aveva detto il sindaco che aveva anche presentato, a sua volta, un esposto per le minacce di morte subite nei mesi precedenti. Bandecchi parla anche di insulti e minacce ricevuti via social.

Bandecchi show: nuove polemiche per le parole in Consiglio comunale

“Ritengo dobbiate decidere, se fate qualcosa contro di me scrivete nello specifico che frasi ho detto e io vi risponderò anche se so che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, perlomeno quelli normali – e per normali intendo sani di mente – e tutte le femmine normali mi hanno capito. Detto questo è vero che l’Italia è piena di imbecilli quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole che rivendico tutte una per una.” Queste le parole pronunciate da Bandecchi durante il Consiglio comunale.

Bandecchi: “Un uomo normale poi ci prova e se ci riesce se la tromba”

“Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche, poi se ci riesce se la tromba anche. Se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto c..zo volete ma questa è la mia idea. Chiuso” A me voi non dovete insegnarmi nulla né di destra né di sinistra e ribadisco ciò che ho detto, le persone normali hanno capito cosa volevo dire

Fratoianni: “Bandecchi vergognoso, incompatibile con la Costituzione”

“È ormai evidente che le dichiarazioni del sindaco di Terni sono incompatibili con la nostra Costituzione”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra sulle ultime dichiarazioni del sindaco di Terni in consiglio comunale.

“Solo la settimana scorsa il Presidente della Repubblica ha ricordato con grande autorevolezza a tutti – prosegue il leader di SI – che le cariche pubbliche vanno ricoperte con disciplina e onore. Quel rispetto di questo principio che dovrebbe essere il dovere di ciascun cittadino chiamato a rappresentare gli altri cittadini. Esattamente l’opposto delle parole di Bandecchi, che sono una vergogna. E questo – conclude Fratoianni – viene prima del nostro giudizio sulle sue scelte politiche, sulla sua cultura o incoltura di estrema destra

