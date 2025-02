La Commissione europea, insieme alla Società europea di radiologia e al progetto EUCAIM, sta organizzando un evento dedicato all’uso dei dati sanitari e dell’Intelligenza Artificiale per migliorare la diagnosi e il trattamento del cancro. L’iniziativa si svolgerà a febbraio al Centro Congressi Albert Borschette di Bruxelles.

A due anni dal lancio dell’iniziativa europea per l’imaging del cancro, esperti del settore sanitario, della ricerca e dell’innovazione analizzeranno come si possano favorire strumenti di IA affidabili per l’oncologia di precisione e contribuire alla creazione del futuro spazio europeo dei dati sanitari. Un elemento chiave di questa iniziativa è lo sviluppo dell’infrastruttura Cancer Image Europe, guidata dal progetto EUCAIM. L’obiettivo è fornire – entro il 2026 – un accesso sicuro a grandi database di immagini oncologiche, accelerando l’uso dell’IA per una diagnosi più rapida e accurata, migliorando così il trattamento dei pazienti.

Durante l’evento, EUCAIM presenterà le sue principali tappe di sviluppo, introdurrà nuovi partner e discuterà i progressi verso la creazione di un consorzio europeo per l’infrastruttura digitale (EUCAIM EDIC). Sarà inoltre annunciata una dichiarazione con l’ambizioso obiettivo di raggiungere almeno 60 milioni di immagini mediche oncologiche disponibili nella Ue entro il 2027, sostenendo così la digitalizzazione della sanità e l’adozione di trattamenti personalizzati. L’iniziativa coinvolge figure chiave nel processo di trasformazione digitale della sanità nei paesi Ue, tra cui ministeri della Salute, agenzie di sanità digitale, ospedali e istituti di ricerca oncologica.

L’evento è aperto anche a ricercatori e PMI che lavorano con dati di imaging, offrendo loro l’opportunità di contribuire all’innovazione dell’IA nella diagnosi e nel trattamento del cancro. Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale verso un futuro in cui la tecnologia e la collaborazione internazionale potranno salvare vite umane, grazie a diagnosi più precoci e terapie più efficaci.

© Riproduzione riservata

Alessio D'Amato