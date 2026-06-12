Un tentato omicidio si è consumato ieri mattina in una palestra di Torre Maura, dove in una lite per futili motivi un uomo di 39 anni è stato accoltellato. L’esito agghiacciante della discussione, sarebbe nato dalla contesa di una panca che stava utilizzando la vittima, che è stata trasportata d’urgenza al policlinico Casilino e sottoposta ad un intervento chirurgico. L’uomo è ancora ricoverato e sarebbe in pericolo di vita. In fuga l’aggressore, che in questo momento è ricercato dai carabinieri.

Accoltellato in sala pesi

La vittima, appunto un 39enne romano, è stata accoltellata al fianco da un altro iscritto alla palestra di via Casilina, intorno alle 10 della mattina di giovedì. L’uomo avrebbe iniziato a discutere con l’aggressore per l’utilizzo di un attrezzo nella sala pesi della palestra che, non contento, è andato negli spogliatoi a prendere un coltello che aveva portato con sé nella borsa e, una volta tornato in sala, ha colpito la vittima lasciandola a terra in una pozza di sangue. Poi è scappato. Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri.

Milza asportata

L’episodio ha ovviamente scatenato il panico tra i presenti, con il 39enne che è stato trasportato al Policlinico Casilino in pericolo di vita. E’ stato poi sottoposto in prognosi riservata ad un delicato intervento chirurgico nel corso del quale i medici hanno dovuto procedere con l’asportazione della milza.

Caccia all’aggressore

I titolari della palestra di Torre Maura, a seguito dell’episodio, hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione Roma Alessandrina e della compagnia Roma Casilina, che sono intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine hanno sentito le versioni dei testimoni e acquisito le immagini della video sorveglianza interna ed esterna della palestra iniziando poi le ricerche dell’aggressore, al momento non ancora rintracciato.

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Riccardo Tombolini