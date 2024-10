L’Uragano Milton ha toccato la terra della Florida, nella Tampa Bay, attorno alle due di questa notte. È stato definito come “la tempesta del secolo”, un fenomeno inizialmente classificato come di categoria 3 (su 5, ma in continua involuzione), preceduto da diversi tornado e accompagnato da venti di quasi 200 km/h, da abbondanti piogge e da inondazioni fino a quatto metri. I primi danni sono già visibili. Lo sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, ha confermato vittime nella zona, come ha riferito l’emittente Wptv, affiliata della Nbc localizzandole nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani vicino a Fort Pierce, sulla costa orientale dello Stato.

Milton in Florida, tre milioni di utenze senza elettricità, vittime non ancora quantificabili

I tornado hanno causato danni in numerose zone e distrutto circa 125 case, la maggior parte delle quali erano case mobili. Tre milioni di utenze in Florida sono rimaste nella notte senza energia elettrica, mentre non ci sono ancora dati ufficiali ma si parla di diverse persone morte. Per molte famiglie la situazione si aggrava ulteriormente visto che la Florida era stata già colpita dall’uragano Helene due settimane fa costringendo centinaia di famiglia all’evacuazione. John Marsham, esperto in scienze dell’atmosfera, ha spiegato che molti aspetti degli uragani Helen e Milton sono in linea con le previsioni scientifiche riguardanti il cambiamento climatico. “Gli uragani si formano su oceani caldi, e le temperature oceaniche record stanno intensificando queste tempeste distruttive”, ha chiarito Marsham. Ha aggiunto che l’aria più calda trattiene una maggiore quantità di umidità, portando a piogge più intense e a inondazioni più gravi. Allo stesso tempo, l’innalzamento del livello del mare, causato dal cambiamento climatico, sta aggravando le inondazioni costiere. I dati dell’Osservatorio Meteorologico Americano (NOAA) confermano che le temperature nel Nord Atlantico sono in aumento da oltre un anno, raggiungendo livelli record.

La donazione di Taylor Swift

La cantante americana Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton, ha annunciato la ONG Feeding America. In un post su Instagram la ceo dell’organizzazione Claire Babineaux-Fontenot ha ringraziato la pop star spiegando che “il suo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e riprendersi fornendo cibo essenziale, acqua pulita e rifornimenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti”.

Aggiornamento Milton, declassato a categoria 1

Milton nelle ultime ore si è indebolito ulteriormente ed è stato declassato a metà mattinata come di categoria 1, la più bassa, ma sviluppa ancora venti fino a 85 miglia orarie.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco