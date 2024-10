A partire dalle 12 di oggi, tutta la Liguria, escluso l’estremo ponente, sarà sotto allerta gialla per temporali. Fino a ieri, per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, era atteso un peggioramento significativo che avrebbe potuto portare a un’allerta arancione o addirittura rossa. Ciò che è certo è che l’allerta gialla scatterà oggi alle 12 e durerà fino a fine giornata, con possibilità di proroga. È prevista una convergenza tra venti caldi e umidi da sud-est e venti più freddi e secchi da nord, che dovrebbe formarsi già da oggi pomeriggio e protrarsi per oltre dodici ore.

Allerta Meteo anche martedì 8 ottobre

L’allerta è destinata a essere estesa anche a martedì, ma per avere maggiori dettagli bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti. Il transito di una perturbazione intensa porterà piogge diffuse, che potranno variare da moderate a forti, con accumuli rilevanti in tutte le zone. Si prevedono inoltre venti meridionali forti, con raffiche tra i 60 e i 70 km/h nelle zone ABCE, e mare molto mosso lungo tutta la costa.

Attesa per la decisione di Arpal. Scuole chiuse in Liguria?

Arpal segnala la possibilità di un’allerta di livello superiore per martedì, con una decisione definitiva prevista entro la tarda mattinata. In base agli ultimi modelli previsionali, saranno fatte ulteriori valutazioni, e in caso di conferma del livello massimo di allerta, le scuole resteranno chiuse.

