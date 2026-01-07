La sensazione diffusa, difficile da misurare ma sempre più presente, è che il movimento storico dell’umanità stia rallentando, forse invertendo la direzione. Non nel senso tecnologico o produttivo – ambiti in cui l’accelerazione è evidente – ma in quello più profondo, antropologico e civile. Il lungo processo che ha portato l’uomo fuori dalla caverna, cioè fuori dalla logica immediata della forza, dell’istinto e della sopravvivenza nuda, sembra oggi attraversare una fase di regressione concettuale prima ancora che politica. Non è una riflessione ideologicamente orientata, né una costatazione di stampo positivistico; è semplicemente un grido di allarme per una acefalia progressiva che sminuisce il senso più alto dell’organizzazione ordinamentale più evoluta: quel diritto che somma i recinti individuali e si autocomprime nel diritto delle genti.

Il tratto comune dei fenomeni che osserviamo non è la loro specificità, ma la loro convergenza. Conflitti geopolitici, frammentazione istituzionale, indebolimento delle strutture educative, aumento della violenza come forma primaria di espressione, dissoluzione dei tempi lunghi della riflessione: tutto sembra indicare una perdita di fiducia nella mediazione. Mediazione tra Stati, tra gruppi sociali, tra individuo e collettività, persino tra impulso e azione. Dove la mediazione arretra, avanza la logica del rapporto diretto di forza. La civiltà, nella sua accezione più essenziale, non è un ornamento morale né un semplice accumulo di regole. È un sistema di rinunce condivise che consente la coesistenza. È la capacità di differire la soddisfazione immediata, di limitare il potere, di riconoscere l’altro come soggetto e non come ostacolo. Quando questo sistema entra in crisi, non emerge il caos puro, ma qualcosa di più insidioso: una razionalizzazione della forza. La forza non si presenta più come eccezione, ma come principio ordinatore.

In questo quadro, la tecnologia gioca un ruolo ambivalente. Non perché produca violenza in sé, ma perché altera i meccanismi biologici e culturali che storicamente hanno funzionato da correttivi. La compressione del tempo, la riduzione della distanza, la continua esposizione allo stimolo producono un soggetto meno abituato alla frustrazione e alla complessità. La risposta diventa reattiva, non riflessiva. Il conflitto perde il suo statuto simbolico e torna a essere fisico, diretto, immediato. Non necessariamente nel corpo, ma nella logica: vincere, imporsi, annullare.

Parallelamente, si assiste a una frammentazione dello spazio politico e sociale. L’idea di un ordine comune, ampio, fondato su princìpi astratti e condivisi, viene progressivamente sostituita da appartenenze più ristrette, più identitarie, più difensive. È un movimento comprensibile in tempi di incertezza, ma non privo di conseguenze. Più l’orizzonte si restringe, più la relazione con l’esterno assume i tratti della minaccia. E quando l’altro è percepito come minaccia, la forza torna a essere una risposta legittima. Tutto questo non segnala il ritorno a uno stato primitivo in senso ingenuo. Non stiamo tornando alle caverne materiali, ma a una mentalità pre-civile: quella in cui la legittimità deriva dalla capacità di affermarsi, non dal riconoscimento reciproco. È un ritorno sofisticato, tecnicamente avanzato, ma concettualmente arcaico. Un primitivismo ad alta tecnologia, in cui la legge del più forte non viene proclamata, ma praticata sotto forme sempre più normalizzate.

La domanda decisiva, allora, riguarda il ruolo della civiltà in questa fase. Se essa viene percepita come fragile, inefficiente o superflua, è perché si è smesso di comprenderne la funzione evolutiva. La civiltà non elimina il conflitto, lo rende abitabile. Non nega la forza, la sottopone a regole. Non cancella l’istinto, lo integra in una struttura simbolica più ampia. Quando questo lavoro di integrazione viene meno, l’istinto non scompare: si libera. Educare, oggi, non significa semplicemente trasmettere competenze o informazioni, ma ricostruire il senso del limite come valore. Significa restituire dignità alla complessità, al tempo lungo, alla responsabilità delle conseguenze. Significa riaffermare che la sopravvivenza non è il criterio ultimo della vita umana, e che il progresso non coincide con la sola capacità di imporsi.

Il viaggio fuori dalla caverna non è garantito. Non è irreversibile. È una tensione continua, che richiede manutenzione culturale, istituzionale e simbolica. La civiltà non vince una volta per tutte: può solo essere scelta, ogni generazione. Se smette di essere scelta, non viene sostituita da qualcosa di migliore, ma da qualcosa di più semplice. E ciò che è più semplice, nella storia umana, è quasi sempre più violento. Non siamo condannati al ritorno. Ma siamo chiaramente esposti alla tentazione. Riconoscerla è il primo atto di maturità civile. Ignorarla, il primo passo verso l’oscurità.

Francesco Coppa

