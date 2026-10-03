L’autunno è la stagione in cui la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale viene messa alla prova più dura. Con il calo delle temperature e l’avvio della campagna antinfluenzale, la pressione sui pronto soccorso, sulle strutture ospedaliere e sui medici di medicina generale torna a crescere vertiginosamente. Tuttavia, affrontare l’influenza stagionale non è soltanto una sfida clinica o d’emergenza: è, prima di tutto, una partita economico-finanziaria decisiva per la tenuta dei bilanci della sanità pubblica e per la produttività del Paese.

I numeri dell’avvio della campagna vaccinale nella Regione Lazio e a Roma ci offrono uno spaccato chiaro: 1,38 milioni di dosi pronte e distribuite sul territorio, con un’impalcatura che vede le farmacie in prima linea con circa 100mila dosi a disposizione (ben 20mila in più rispetto allo scorso anno). È la dimostrazione concreta di come la capillare rete territoriale delle farmacie – oltre 700 solo tra Roma e provincia coinvolte nella campagna – rappresenti un pilastro fondamentale dell’infrastruttura di prevenzione. Spesso la prevenzione viene percepita o rendicontata come una voce di costo nei bilanci. È un errore prospettico. Investire in profilassi e coperture vaccinali significa generare un valore economico moltiplicato. Come evidenziato di recente anche dai dati del Ministero della Salute, il ritorno sull’investimento della vaccinazione è impressionante: per ogni euro speso in prevenzione vaccinale, si stima un ritorno economico per la collettività di circa 19 euro.

Questo risparmio si traduce in minori ricoveri impropri, riduzione dell’uso di terapie farmacologiche complesse legate alle complicanze dell’influenza negli anziani e nei soggetti fragili, e un drastico abbattimento delle giornate di lavoro perse per malattia nel settore produttivo. Raggiungere ed estendere le coperture vaccinali consigliate non è dunque un mero obiettivo statistico di salute pubblica, ma una precisa leva di efficientamento della spesa sanitaria. In questa equazione economica, il fattore determinante è l’accessibilità. Un vaccino efficace serve a poco se l’accesso alla somministrazione è ostacolato da burocrazia, prenotazioni complesse o distanze logistiche. È qui che la Farmacia dei Servizi esprime tutto il suo valore come primo presidio di prossimità. A Roma, la possibilità per il cittadino di vaccinarsi “sotto casa”, dai 12 anni in su, con accesso diretto e senza liste d’attesa, abbatte le barriere e trasforma la prevenzione in un gesto quotidiano e semplice. Durante l’emergenza pandemica abbiamo consolidato un modello che oggi è prassi matura: capillarità, flessibilità oraria e un rapporto di fiducia con il professionista.

L’esperienza ci insegna che per rendere la sanità sostenibile non occorre tagliare le prestazioni, ma riorganizzare i punti di contatto con il cittadino. Integrare la rete dei presidi di farmacia con i medici di medicina generale e i centri vaccinali delle Asl è la strada obbligata per garantire una copertura capillare ed evitare che le emergenze stagionali saturino le strutture ad alta intensità di cura. I dati epidemiologici nazionali elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità dimostrano annualmente come l’impatto delle sindromi simil-influenzali non risparmi alcuna fascia d’età e incida pesantemente sulle categorie più vulnerabili. Le Regioni hanno oggi in mano uno strumento economico potentissimo: incrementare la spesa programmata per la prevenzione territoriale in farmacia per liberare risorse preziose negli ospedali e nella gestione dell’acuzie. Orientare le politiche sanitarie verso la prevenzione di prossimità non è un’opzione, ma una necessità economica. La farmacia sotto casa è pronta a fare la sua parte, confermandosi non solo come luogo di dispensazione del farmaco, ma come vera e propria porta d’ingresso a un SSN moderno, efficiente e sostenibile.

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Andrea Cicconetti