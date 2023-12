A Varedo (Monza) una donna di 79 anni è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stata aggredita a martellate in testa dal marito di 85 anni. Dopo aver tentato di uccidere la moglie, l’uomo, che soffriva di depressione, si è suicidato cospargendosi di benzina e dandosi fuoco. Trasportato d’urgenza dal 118, è morto all’Ospedale Niguarda di Milano.

La ricostruzione dei fatti

Intorno alle 14:45 un passante ha visto l’anziano nel suo giardino mentre armeggiava con della benzina, per poi darsi fuoco poco dopo, e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme ad ambulanza e auto medica.

Quando i militari sono entrati in casa, hanno trovato la donna riversa a terra, in una pozza di sangue. Trasportata in ospedale è ora ricoverata in prognosi riservata. Tra i due coniugi non risulterebbero pregresse liti violente. Pare che l’anziano da tempo soffrisse di depressione.

