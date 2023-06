Si tiene oggi, a Napoli, al Centro congressi della Stazione Marittima, la nona Assemblea Nazionale IV.

La linea di IV è chiara: il mondo fuori richiede una maggioranza in cui liberal-democratici, riformisti e popolari siano decisivi nelle istituzioni europee. Una road map, dunque, in vista dell’appuntamento con la tornata elettorale europea del 2024. Qui la diretta video dell’appuntamento, con gli aggiornamenti in tempo reale.



10.40 “Italia Viva vuole costruire l’alternativa reale a populismo e sovranismo, partendo dall’assemblea di oggi a Napoli. L’auspicio e’ che Azione, +Europa, i liberal-democratici, i popolari possano percorrere questa strada con noi”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita in una intervista a Repubblica Napoli. “Abbiamo scelto Napoli – spiega Paita – perche’ e’ una grande citta’ europea, motore del sud. Vogliamo portare qui la nostra idea: un Sud su cui investire, dove Apple apre la sua Academy, non il Sud del reddito di cittadinanza”.

10.58. Parla Matteo Renzi: “Il titolo di questa assemblea è 365 all’alba perché le istituzioni europee hanno deliberato che le elezioni saranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. Tra 365 saremo chiamati a esprimere il rinnovo del Parlamento europeo. Questo diventa in modo definitivo l’orizzonte del nostro percorso, significa girare la clessidra e mettersi in modalità campagna elettorale. Le alternative sono da una parte la destra sovranista di Giorgia Meloni e dall’altra questa nuova vecchia opzione populista unisce Giuseppe Conte e il nuovo Pd di Elly Schlein”.

11.00. Vincenzo De Luca in Italia Viva? “Vincenzo De Luca in questo momento è nel Pd convintamente, poi dovrà decidere cosa vorrà fare. Noi lo abbiamo sostenuto convintamente e lavoriamo bene con lui. C’è un dialogo, un confronto e un lavoro comune ma mi sembra mi sia nel Pd”. Così Maria Elena Boschi, deputata di Iv, a margine dell’assemblea nazionale di Italia Viva.

11.05. Matteo Renzi apre i lavori con tre messaggi. Il primo è rivolto al Presidente Mattarella, cui conferma il supporto di Italia Viva. Il secondo messaggio è per Silvio Berlusconi, al quale rivolge un abbraccio affettuoso, augurandogli la guarigione. Il terzo messaggio è per il popolo emiliano, che in queste settimane sta “tenendo botta”, dopo la catastrofe dell’alluvione.

11.08. Alle prossime elezioni europee “pensiamo che l’alternativa sia quella riformista: alternativa a una doppia opzione, quella della destra di Meloni e dei suoi alleati che e’ sovranista; e dall’altro la ‘nuova-vecchia’ opzione populisti che assume contorni e confini del M5s di Conte e alla luce del risultato primarie dem il nuovo Pd di Elly Schlein”, dice Renzi.

11.10. Renzi dice che “Non conta oggi immaginare uno scontro ideologico. Questo governo non è autoritario, ma è velleitario. Non è fascista, ma è inconcludente. Tra il primo e il secondo turno delle amministrative si profetizzava una vittoria del centrosinistra. Fa pensare, perché in alcuni casi è andata male, in altri se la sono cercata”. Cosa è successo? “Un pezzo della politica di questo Paese ha scelto di aprire la polemica contro il Governo, sul tema della Rai, dicendo che il servizio pubblico epurava alcuni conduttori – Fazio, Annunziata, Littizetto. Nelle stesse ore, la Rai confermava altri conduttori e programmi non certo orientati col centrodestra”.”Quelli che se ne vanno dalla Rai tutto il diritto di farlo per guadagnare di più su altri canali o per candidarsi, noi rispettiamo queste decisioni”. “Non costruiremo – aggiunge – l’alternativa con la patrimoniale, Fabio Fazio e la Corte dei Conti, ma rilanciando noi su tasse, cultura, lavoro e sicurezza”.

11.15 “Da un lato c’è una destra inconcludente, dall’altro c’è una sinistra che evoca santini”, dice Renzi. “Ma se il Pd vuol tornare a fare politica, abbandoni queste polemiche”.

11.19. “La nostra tesi è che non si manderà a casa il Governo Meloni evocando il dramma dei controlli della Corte dei Conti o il martirio di Fabio Fazio o non si manderà a casa chiedendo la patrimoniale o insistendo sul reddito di cittadinanza, che è una battaglia contro senso e contro tempo, ma costruendo l’alternativa riformista, incalzandoli spiegando che su parole chiave come tasse e lavoro loro non ci sono”.

11.20. Renzi fa un passaggio sulla politica estera. “Il contesto mondiale è complicato ovunque, dagli USA al Sud Est asiatico. Non c’è solo la guerra in Ucraina, ma soprattutto non c’è l’ONU. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è pronto per Chi l’ha visto”. “La sintesi è che l’Europa o conta di più o non conta”. “O l’Europa diventa l’Europa dei figli sognatori, o non è più Europa”. “Per me l’Ucraina deve stare in Europa, è giusto che sia così e non potrebbe essere altrimenti. Ma nel momento in cui entrerà in Europa non sarà una provincia autonoma, è grande il doppio della Germania: anche geograficamente ci sarà un cambiamento radicale”, dice.

11.25. “La vera notizia non è che un ex Premier abbia relazioni internazionali, ma quando non ne ha. Quando il massimo delle relazioni è far entrare i soldati russi, durante la pandemia, quella è la notizia”.

11.32. “La Germania sta utilizzando la crisi per ripensarci e evitare nuove dipendenze energetiche, economiche, militari, demografiche. Noi mettiamo nel PNRR lo Stadio della Fiorentina”, afferma Renzi.

11.35. “Servono i voti, non i veti quando si fanno le elezioni. Serve la lista Renew Europe anche in Italia. La lista Renew Europe è una operazione di intelligenza politica”, dice Renzi. “Può piacere o no ma Meloni un disegno ce l’ha, sta tentando di mettere in campo un disegno che io voglio far saltare”, dice. “Il disegno è quello di tenere insieme popolari e conservatori e dare a questa roba qua la maggioranza dell’Europa. Loro non stanno insieme, anche se avessero i numeri hanno troppe difficoltà. In Polonia il partito popolare è all’opposizione dei conservatori, in Spagna le difficoltà tra Vox e partito popolare non sono risolvibili. In Germania hanno il problema di Afd”. “In questo scenario la lista Renew Europe è l’unica soluzione per evitare che l’Europa venga governata con il modello Meloni”.

11.40. “Se mi si chiede di fare un passo indietro lo faccio. Ma non chiederò di farlo a voi, non vi chiederò di rinunciare alla Leopolda”. “Non ho nessuna intenzione di creare fratture. La lista di Renew Europe la inseriamo in una partita europea, non in un regolamento di conti”, aggiunge Renzi.

11.42. “Il Paese non è alla deriva. Il Paese è fermo, immobile. La destra ha vinto dicendo il contrario di ciò che sta facendo”, dice Renzi. Ma nel contempo, dice Renzi, “Amici riformisti, il nuovo PD non solo non vi ama. Il nuovo PD vi chiede l’abiura sulla stagione delle riforme. Se volete restare in quella casa dovete rimangiarvi tutto ciò che avete fatto”.

11.45. “Sicurezza e tasse sono parole da strappare alla propaganda di destra. Lavoro e cultura sono parole da strappare alla propaganda di sinistra”, afferma Renzi.

