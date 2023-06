Un anno alle elezioni europee: 365 giorni all’alba delle Elezioni Europee 2024, il giorno in cui potremo scegliere quale Europa avere, in quale Europa vivere, per i prossimi anni. È questo il tema dell’Assemblea numero 9 di Italia Viva, in programma, oggi, a Napoli, negli spazi della Stazione Marittima.

L’alternativa è riformista: è questo il leit motiv scelto per l’appuntamento. L’idea è quella di un impegno concreto, da mettere in campo per sconfiggere sovranismo e populismo, nel segno di un’Europa – appunto – riformista. Dare vita, dunque, ad un percorso in cui i riformisti siano essenziali nelle istituzioni europee.

In programma, apertura dei lavori con Matteo Renzi, presidente Iv e direttore editoriale del nostro quotidiano. L’intervento di Renzi, come ha spiegato Francesco Bonifazi, tesoriere ed organizzatore della kermesse, sarà incentrato sulla necessità di proseguire il percorso di Renew Europe, anche in Italia, affinché sia un argine agli opposti populismi di sinistra e di destra.

La giornata segnerà anche un primo step nel percorso congressuale Iv che – ci dicono dalla dirigenza – sarà dal basso e incentrato sulle idee, non sulle tessere.

